Poletna uspešnica Moje sonce prihaja na Planet

Od ponedeljka do petka ob 17. uri bomo lahko odslej na Planetu spremljali prisrčno turško nadaljevanko Moje sonce. Ko se prekrižata življenjski poti poslovne ženske ter čednega in ustrežljivega mladeniča, se iz njunih nasprotij in nesoglasij porodi ljubezen ...