V takšnem odnosu sta po šovu Kate in Sandi iz Poroke na prvi pogled #video

Sandi in Kate, ki sta močno zaznamovala dosedanje dogajanje v šovu Poroka na prvi pogled, sta se odločila zapustiti eksperiment. O tem, kaj se je med njima dogajalo v šovu in v kakšnih odnosih sta s Sandijem po šovu ter tudi o starših, ki so trenutno še vedno v Ukrajini, je v oddaji Jutro na Planetu spregovorila Kate.

V šovu Poroka na prvi pogled sta bila veliko pozornosti deležna Kate in Sandi, saj sta postregla z zares pestrim dogajanjem, vseeno pa se kot par nista najbolje ujela. V oddaji Jutro na Planetu je Kate razkrila, v kakšnih odnosih sta po koncu šova.

"Žal se po koncu šova s Sandijem nisem več družila, ampak jaz bi se z veseljem družila z vsemi in tudi s Sandijem. Vse udeležence šova spoštujem. Zame je bila to zelo dobra in tudi zelo lepa izkušnja, saj me je naredila samozavestno in močno," je povedala Kate in dodala, da ji je oddaja pokazala, da lahko v življenju deluje tudi na drugačen način kot doslej.

Priznala je tudi, da bi zdaj naredila vse drugače. "Obžalujem seveda marsikaj. Žal mi je, da se nisem odzvala bolj modro. Lahko bi se bolj prijateljsko vedla do Sandija. Vse bi naredila popolnoma drugače, poskusila bi biti njegova prijateljica, poskusila bi ga sprejeti takšnega, kot je, da ga ne bi učila razmišljanja, duhovnega ali drugačnega. Poskusila bi z njim delati kot z boljšo polovico."

Kate je pojasnila še, kaj je mislila s tem, ko je Sandiju dejala, da on zanjo ni primeren, ker ona ob sebi potrebuje uspešnega moškega. Zaradi teh besed so jo namreč številni obtožili, da išče bogatega moškega. "Rada bi povedala, da Sandi ni zame, ampak ne zaradi pretanke denarnice. Moja definicija uspešnega moškega je to, da stremi k rasti osebno in poslovno. Ni pomembno, da imaš veliko na bančnem računu, ampak da stremiš k uspehu, k svojim ciljem, da si ambiciozen. To je zame pomembno," je razložila.

Kate je v oddaji spregovorila tudi o rodni Ukrajini, kjer so razmere zaradi vojne zelo težke. Tam še vedno živijo njeni starši. "Jaz sem iz mesta Krivoy Rog, pet let sem živela tudi v Kijevu. Razmere so žalostne, ne veš, kaj storiti, da bo prav. Jaz bi rada, da moji starši pridejo v Slovenijo, ampak jih je strah priti. Ne vedo, ali je bolj varno ostati tam ali se odpraviti proti meji. Za zdaj se še pogovarjamo, ali bi prišli ali ne. Vesela bi bila, če bi bili ob meni," je povedala Kate. Več v zgornjem videu.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka do petka ob 8. uri. Šov Poroka na prvi pogled pa na Planetu ujamete od ponedeljka do srede ob 21. uri. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.