Špela razkrila: Sandija imam vrh glave! #video

V oddaji Poroka na drugi pogled, ki jo na Planetu lahko spremljate vsak četrtek ob 21. uri, so se priljubljeni komentatorji dotaknili tudi dogajanja v odnosu med Sandijem in Kate. Špela Grošelj, voditeljica oddaje, je vmes priznala, da ima Sandija vrh glave.

Milan Gačanovič - Gacho, Tanja Kocman in Špela Grošelj so se v tokratni oddaji Poroka na drugi pogled, v kateri komentirajo dogajanje v šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, dotaknili tudi razburkanega odnosa med Sandijem in Kate.

Najprej so si ogledali, kako sta se Kate in Sandi "zabavala" na Sandijevi domačiji med sekanjem drv, pri čemer so se nasmejali predvsem sposobnostim, ki jih je ob tem pokazala Kate. Nato so pokomentirali prispevek, v katerem se je Sandi pripravljal na druženje s prijatelji svoje žene v njenem masažnem salonu. Tanja Kocman se je prijela za glavo in dejala: "On je tako zagrenjen," Špela pa je dodala: "Njegovega tarnanja in obrambne pozicije imam čez glavo."

Gacho je opazil, da pri Sandiju in Kate najprej en teden eden od zakoncev "zeza" drugega, naslednji teden pa obrneta vlogi: "To je brezvezno." Tanja je nato izpostavila, da Sandi neprestano opaža samo negativne stvari, naposled pa je Gacho vprašal, ali se ji zdi Kate pozitivna ženska. "Meni je vrhunska," se je sarkastično zasmejala Tanja, ki je nato izpostavila, da bi se Sandi že moral privaditi na Kate, če se je odločil za ostanek. Gacho ji je pojasnil, da je vzrok za to samo ta, da se mu nekaj dogaja.

Špela je izpostavila, da je prepričana, da Kate res verjame v to, da si zasluži boljšega od Sandija, saj to že od začetka posluša z vseh strani. Naposled so si ogledali še posnetek Sandijeve masaže pri Kate, pri čemer so se sicer strinjali, da je bil prizor nekoliko bolj sprejemljiv od Domnove gole zadnjice, ampak so vseeno priznali, da so ostali brez besed. Več v zgornjem videoposnetku.

