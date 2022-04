Ta par komentatorjev ne prepriča: "Sta kot reklama za čaj za prostato" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komentatorjem Špeli Grošelj, Tanji Kocman in Milanu Gačaviču - Gachu zanimivih tem tokrat ni manjkalo. V tem tednu smo namreč lahko spremljali par na skupni večerji, zelo zanimiva je bila ceremonija zaobljub, udeleženci pa so obiskali tudi domove svojih partnerjev.

In medtem ko je pri večini parov dogajanje zelo pestro, pa so komentatorji za par, ki je v eksperiment vstopil kot zadnji, dejali, da jih ne prepriča in da mu nekaj manjka.

"Jaz imam celo teorijo. In sicer, da sta v šovu iz povsem drugega razloga kot vsi preostali pari. Onadva bi bila idealna za snemanje kakšnih reklam. To je preveč lepo, da bi bilo res," je svoje mnenje o Danici in Aleksandru povedal Gacho.

"Ampak je brez 'žmohta'. Veš, kaj rečem? Preveč dobro in brez 'žmohta'? Hvala, ne," se je na Gachevo teorijo odzvala Špela Grošelj, Tanja Kocman pa se je z njo strinjala. Komentatorji so nato ugotavljali, da Danica hoče nositi hlače v odnosu, medtem ko se ji Aleksander ves čas prilagaja.

"Saj sta luštna, da se razumemo, ampak jaz tudi nič ne vidim," je dejala Tanja Kocman, Gacho pa se je pošalil, da ko gleda njiju, vidi reklamo za čaj. "Mogoče čaj za prostato ali kaj takega," je dodal in nasmejal člane omizja.

Besedo so potem prepustili tudi strokovnjakinji za povezovanje samskih, ki je razložila, kako je treba ravnati, ko se dolgoletna zveza konča, kar se je pred vstopom v šov zgodilo Aleksandru. Več v zgornjem videu.

Komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled lahko na Planetu spremljate vsak četrtek ob 21. uri. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.