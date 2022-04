Tanja Kocman priznala: Zdaj poskušam psihopatske izpade držati na minimumu #video

V komentatorski oddaji Poroka na drugi pogled, ki jo na Planetu lahko spremljate vsak četrtek ob 21. uri, se je tokrat voditeljica Špela Grošelj s sokomentatorjema Tanjo Kocman in Milanom Gačanovičem pogovarjala o njunem pogledu na brskanje po partnerjevem telefonu. Medtem ko je Tanja to že storila, se zdi Milanu to prevelik poseg v zasebnost.

Špela Grošelj, Tanja Kocman in Milan Gačanovič - Gacho so sprva pogledali, kaj se je v preteklem tednu dogajalo v odnosu med Hajdi in Anžetom. Glavno polemiko med komentatorji je spodbudilo vprašanje, kako je Hajdi prišla do SMS-sporočil, prek katerih je izvedela, da si Anže dopisuje s Kate. Tanja je spregovorila prva: "Po mojem mu je brskala po telefonu, ampak on bi moral to pričakovati pri njej."

Nato je Tanja priznala, da ji Hajdi od začetka ni bila najbolj všeč, saj je mislila, da bo Anžeta pretepla. "Potem pa sem ugotovila, da imamo ženske dobro intuicijo, in ona je očitno pri njem zaznala neko zadevo že prej." Milan ji je sicer pritrdil, poudaril pa je, da obstaja tudi druga možnost: "Lahko pa ji je sam pokazal sporočila, da bo ona malo ljubosumna in ga mogoče imela bolj rada, ko bo videla, da je na tržišču."

Špela se je z obema strinjala, nato pa dejala, da je Hajdi Anžetu brskala po telefonu. Voditeljica je sokomentatorja povprašala, ali sta to kdaj počela tudi sama. Tanja je hitro odgovorila: "Absolutno." Milan je tovrstno početje zanikal. Tanja je nato pojasnila: "To pa zato, ker sem imela tak občutek, človek pa me je delal noro. S tem sem dobila potrditev in videla, da je bilo vse res in da si nisem vsega zamišljala. Zdaj pa poskušam svoje psihopatske izpade držati na minimumu."

Špela ji je rekla, da je bila taka kot Hajdi, Milan pa je dodal, da se je s tem obnašala kot zalezovalka. Nazadnje je Milan priznal, da on tega ne bi mogel storiti: "Nekomu ne bi mogel brskati po telefonu. Tako kot ne odprem pošte drugega. Mislim, da je to nekaj zelo osebnega, in če ti prideš do tega, da moraš brskati po telefonu osebi, s katero si, potem ta zveza ne more biti 100-odstotna."

Tanja se je z njim strinjala in razkrila, da se je zato tudi razšla z bivšim, dodala pa še: "Nekatere stvari te privedejo do različnih psihotičnih trenutkov." Špela se je strinjala in poudarila, da imamo ženske razvit čut za to, da nekaj ni v redu.

Komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled lahko na Planetu spremljate vsak četrtek ob 21. uri. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.