Kdo več opravlja, moški ali ženske? #video

Kakšen je sploh namen opravljanja? Včasih je veljalo, da so ženske glavne opravljivke, pa že dolgo časa vemo, da moški nič kaj ne zaostajajo za njimi. To je bila ena od tem v oddaji Jutro na Planetu, ki je na sporedu vsak delavnik ob 7. uri zjutraj.

Antični filozof Sokrat je nekoč dejal: "Če to, kar mi želiš povedati, ni niti resnično niti dobro niti nujno, mi tega raje sploh ne govori." Opravljanje je priljubljen "hobi" med ljudmi, v odnosih pa marsikdaj povzroči napetosti in slabo voljo. Z nami v studiu sta o tem spregovorila teoretični psihoanalitik Roman Vodeb in Tanja Kocman, nova komentatorka oddaje Poroka na drugi pogled in dostikrat tarča neresnic o sebi.

Tanja je zaradi opravljanja, tako kot vsaka medijska osebnost, bila deležnih številnih neresnic o sebi. Kot na primer to, da je promotorka botoksa. A v šali pravi, da verjetno zato, ker izgleda tako mlada za svoja leta. A vrag vzame šalo, ko se govorice dotaknejo njenih bližnjih, kar jo zmoti. Z leti je namreč dobila trdo kožo in je ne gane vsak stvar.

Tanja bo z nami tudi vsak četrtek v posebni komentatorski oddaji Poroka na drugi pogled. S Špelo Grošelj in Milanom Gačanovičem komentirajo dogajanje v eksperimentu, zato se zavedajo, da je tanka meja med komentiranjem in obrekovanjem. A pravijo, da se želijo slednjemu izogniti in ohraniti določen nivo komunikacije.

