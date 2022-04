Tako je žena priljubljenega voditelja spravila v zadrego #video

Magazinsko oddajo Planet Vau lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20. V njej smo tokrat spoznali trimesečno hčerko našega voditelja oddaje Jutro na Planetu, Taijija Tokuhise. Z njegovo ženo Ano sta nanjo čakala kar nekaj časa, z Evo Cimbola pa sta iskreno spregovorila o tem, kaj jima je prineslo starševstvo in kako voditelju uspeva, da vas navkljub dojenčku doma vsako jutro v oddaji v nov dan pozdravi svež in spočit.

Taiji Tokuhisa, voditelj oddaje Jutro na Planetu, ki jo lahko na našem programu spremljate od ponedeljka do sobote ob 7.00, nam je v tokratni oddaji Planet Vau s svojo ženo Ano Žlender Tokuhisa predstavil svojo trimesečno hčerko Julijo Aiko. Zakonca sta sprva Evi Cimbola razkrila, da se vsakodnevno odpravljajo na sprehode, s katerimi želita hčerki približati naravo in pa preživeti čim več časa z njo. Par je nato pojasnil, da hčerko naziva z obema imenoma.

"Nisva se še odločila, ali bo Julija ali Aiko. Verjetno je ne bomo klicali z obema imenoma, ampak dokler se ne odločimo, bo temu ostalo tako," je nasmejano dodal Taiji. Evo Cimbola je nato zanimalo, kakšen je skriti pomen imena Aiko, voditelj pa ji je hitro odgovoril: "Mala ljubljena," razkril pa tudi: "Tale se nama je najlepše poklopil s celotnim imenom, saj sva zlasti japonskega iskala dolgo časa. Potem sva izvedela še za pomen in se odločila, da je to to."

Naša novinarka je nato Taijija vprašala, kako je prihod dojenčka v hišo, ki običajno s seboj prinese neprespane noči, vplival na vodenje jutranje oddaje in ali se je kaj bal, kako bo. "Skrbelo me je, ampak sem si rekel, da če se bomo spat odpravili dovolj zgodaj, bomo uspeli rešiti tudi ta problem. Zdaj me je kar malo strah, kaj naj povem, ker vsakič, ko sva jo pohvalila, da ponoči spi, se je kot zanalašč zgodilo nekaj, da je bil spanec precej moten," je dejal voditelj, naposled pa le pohvalil svojo hčerkico, da večinoma ponoči pridno spi.

"Večinoma se samo podoji, ker je neprestano lačna, nato pa zaspi nazaj," je še povedal Taiji, žena Ana pa ga je hitro dopolnila: "To ima po očiju." Taiji se je nasmejano strinjal. Evo je nato zanimalo, če se hčerkina mirnost odraža tudi v njunem odnosu z možem. Ana je razkrila: "Da. S Taijijem naju leta niso nikoli skrbela, ker se oba počutiva dobro. Nikoli nisem dvomila, da bo dober očka in zdaj je zares fantastičen. Že v nosečnosti se je z menoj pripravljal na vsako stvar, prebiral knjige, pa tudi zdaj je v vse vključen. Res je nekaj posebnega, ko imaš nekoga, ki si želi otroka, ki želi biti v odnosu in ti dati največ. To je res poseben čar."

Ana se je nato strinjala z Evo, da je Taiji tako očitno partner, ki ga sicer iščeš z lupo, kar je sprožilo nov val komplimentov: "Poleg tega tudi odlično kuha vse jedi, skrbi zame, zanjo in za kužka, pospravlja stanovanje. Samo hvaležna sem lahko njegovi mami, da je vzgojila takšnega moškega, ki ima tako lepe vrednote." Taiji je ob tem ostal brez besed, povedano pa ga je povsem prevzelo. Njegova žena je nato razkrila, da za vsak možev rojstni dan piše tako njemu kot njegovi mami. "Ker moraš imeti res poseben dar, da vzgojiš takšno osebnost," je pojasnila Ana.

