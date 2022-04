Komičarka se je odločila, da bo zažgala svoja oblačila #video

V oddaji Leta štejejo sta se v ugibanju let neznancev izkazali komičarki Martina Ipša in Lucija Ćirović, ki sta v oddaji poskrbeli tudi za veliko smeha. Čeprav sta v oddaji pri ugibanju let neznancev nekajkrat tudi precej zgrešili in je Martina Ipša celo zagrozila, da bo zažgala svoja oblačila, sta na koncu vseeno dosegli odličen rezultat.