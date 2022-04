Po petih kandidatih nas Pri Črnem Petru čaka preobrat

Franko Bajc, Jure Godler, Klemen Bučan, Taiji Tokuhisa in Lojze Čop so bili vsi kandidati, ki slovenske domače glasbene scene ne poznajo preveč podrobno, ampak to soboto se bo zgodil preobrat. Med številnimi predlogi gledalcev je bil med največkrat omenjenimi legendarni televizijski voditelj in pevec Boris Kopitar. Čeprav je že dvanajst let srečno upokojen, je sprejel nov izziv, tako da se bo pridružil Jasni na odru gostilne Pri Črnem Petru.

Do zdaj smo Jasno spremljali ob večinoma mlajših kandidatih, tokrat pa bo prav zanimivo videti, kako se bosta ujela izkušen televizijski maček in voditeljica v najboljših letih. Boris je zagotovo tisti, od kogar se lahko vsakdo česa nauči. Ob televizijskih izkušnjah in enciklopedičnem poznavanju slovenske domače glasbe bo Boris akterjem gostilne Pri Črnem Petru dokazal, da so predstavniki starejše generacije še kako polni energije.

Foto: Bojan Puhek

Morda niste vedeli, toda Boris je vešč še marsičesa, ne le televizijskega napovedovanja. Če kakšen ansambel tik pred zdajci odpove sodelovanje, lahko on reši zaplet in zapoje katerega od svojih hitov. Če odpove kakšen folklornik, ima dovolj plesnega znanja, doma pa narodno nošo, tako da zlahka uskoči. Na zalogi ima tudi zvrhan koš šal, ki jih lahko strese iz rokava. Kot dolgoletni član Prostovoljnega gasilskega društva Ihan pa bi v primeru požara zagotovo znal ukrotiti tudi ognjene zublje.

Zaradi vsega navedenega se bodo akterji gostilne Pri Črnem Petru različno odzvali, marsikdo med njimi se bo ob tako sposobnem in izkušenem Borisu počutil kar malo ogroženega in nekateri bodo tik pred tem, da bi gostilno kar zapustili. Komu bodo Borisove sposobnosti pošteno načele samozavest, boste videli v soboto.

Foto: Bojan Puhek

Novinar Regon, ki se zaradi akcije "kdor pride prvič, pije zastonj" vsako soboto preobleče v drug lik, se bo v upanju na brezplačno pijačo tokrat preobrazil v nekdanjo televizijsko voditeljico iz časa zlate dobe slovenske televizije. Gospa Kamelija bo gledalce poskušala prepričati, da Borisa pozna že od njegovih radijskih začetkov. Kako bo novinarju Regonu uspela preobrazba v elegantno meščansko damo in ali se bo gospa tako gosposko držala nazaj tudi pri pijači, ki je tokrat "zanjo" seveda zastonj, pa preverite kar sami.

Nekaj fotoutrinkov iz prihodnje oddaje:

V izboru za naj pesem te pomladi Črnega Petra nam bo novo pesem Pijana noč predstavila Buryana, nekdanja miss Zemlje in pevka v skupini Črna mačka. Za odlično glasbo bodo v oddaji skrbeli še Darja Gajšek, Poskočni muzikanti, Ansambel Štrk, Veseli Dolenjci in Ansambel Vikend.

Oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu vsako soboto ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi v Planeteki.

