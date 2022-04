Kraje z nenavadnimi imeni lahko od zdaj spoznavate tudi v Planeteki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V rubriki Slovenski kraji z nenavadnimi imeni, ki je del petkovih informativnih oddaj Planet 18 ob 18. uri na Planetu, novinar Denis Malačič predstavljata kraje, ki jih zaznamujejo zanimiva imena. Do zdaj je obiskal in predstavil kraje Krivica, Ritoznoj, Pekel, Reva, Razpotje, Zabava, Hudo, Križ, Božič Vrh, Mački, Ščurki, Kokošnje, Poštena vas, Podpulfrca, Drama, Ritomeče, Krtina, Brlog, Hmeljčič in Laže. Rubriko si lahko brezplačno ogledate tudi v naši Planeteki.

Foto: Planet TV

Denis Malačič pred pripravo rubrike skupaj s snemalcem vsakega od teh krajev obišče in se pogovari s krajani. Ti mu običajno izdajo kakšno zabavno anekdoto, po kateri slovi kraj, ali pa kaj je za prebivalce kraja značilno.

"Prihod kamere v majhno naselje je običajno prava atrakcija, ki domačine seveda sprva zmede, saj mislijo, da smo se tam znašli zaradi resnega dogodka, midva pa jih hitro potolaživa in razloživa, da pripravljava reportaže o krajih," je povedal Denis Malačič.

Novinar do zdaj še ni imel težav z iskanjem sogovornika, izjema, ki potrjuje pravilo, pa se je zgodila samo enkrat: "Ljudje se namreč zelo radi nasmejejo in pošalijo na račun imena svojega kraja. Na največjo težavo sva naletela v dneh pred božičnimi prazniki na Božič Vrhu, ki premore zgolj 13 prebivalcev, in usoda je hotela, da ravno v času našega obiska ni bilo nikogar doma. Je pa bila toliko bolj zgovorna prva soseda Božič Vrha, gospa Ljubica, ki nam je z veseljem razkazala svoje praznične dekoracije, tudi malce bolj poredne."

Foto: VIDEO: Planet TV

Od kod navdih za pripravo rubrike?

"Navdih za rubriko je nastal ob novicah statističnega urada, med katerimi so pred meseci objavili tudi novičko o nenavadnih krajevnih imenih. Teh v Sloveniji ne zmanjka, škoda bi bilo, da bi se jih dotaknili zgolj površinsko, zato je v uredništvu padla ideja o petkovi rubriki, v okviru katere kraje z nenavadnimi imeni obiskujemo že od oktobra. Imena krajev s snemalcem Matejem Kržetom sicer ob podatkih statističnega urada iščeva prek predlogov gledalcev, sodelavcev in znancev, nemalokrat pa kakšna ideja pade tudi na terenu, ko na poti do kraja zagledava še kakšno zanimivo krajevno tablo," nam je zaupal novinar.

Foto: posnetek zaslona

Obisk določenega kraja v uredništvu načrtujejo v povezavi z aktualnimi dogodki. "Dan po začetku volilne kampanje smo obiskali vas Laže, saj je politik nemalokrat tisti, ki se zlaže, in preverili, ali se prebivalci naselja Laže kaj bolj lažejo kot drugi." Tam je ena od krajank novinarju priznala: "V Lažeh radi lažemo, pa nam to nič ne zamerijo, ker nam na osebni izkaznici piše, da lažemo."

Do zdaj je bilo v rubriki Slovenski kraji z nenavadnimi imeni predstavljenih že približno dvajset krajev, vseeno pa se ni bati, da bi jih kmalu zmanjkalo. "Tudi, ko jih bo zmanjkalo, verjamem, da bomo našli kakšno novo rdečo nit in še naprej obiskovali manjše slovenske kraje, saj so ti običajno tisti, ki so porinjeni nekam v ozadje, zanje pa pogosto niti ne vemo."

Foto: Planet TV

Naslednjega vam bosta predstavila že v nocojšnji oddaji Planet 18, ki se bo začela ob 18.00. V občini Divača, v kateri se na čudovitem Krasu nahajajo prekrasne Škocjanske jame, se njihovi bližini pa nahajajo tudi Dolnje Ležeče in Gornje Ležeče. Če imajo slednje, po podatkih statističnega urada, zgolj 41 prebivalcev, pa v Dolnjih Ležečah prebiva kar 243 prebivalcev.

Kje se leži več in bolje, boste izvedeli že danes v oddaji Planet 18. Ne zamudite!

Kraje z nenavadnimi imeni lahko spoznavate vsak petek v informativni oddaji Planet 18 ob 18. uri. Zamujene dele pa si lahko po novem ogledate tudi na Planeteka.si.