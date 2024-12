Gledalci informativne oddaje Svet na Kanalu A so v ponedeljek lahko opazili, da se je novinarska ekipa okrepila s še enim članom. To je Denis Malačič, prepoznaven televizijski obraz, ki je nazadnje delal v informativni oddaji Planet 18 na Planet TV. To je decembra lani zapustil zaradi, kot je takrat pojasnil, gonje proti skupnosti LGBTIQ+ pod odgovornim urednikom Urošem Urbanijo.

Malačič se je takrat poslovil tudi od Ljubljane in se vrnil v rodno Prekmurje.

Medtem pa se iz oddaje Svet na Kanalu A s koncem letošnjega leta poslavlja voditelj Gregor Trebušak, ki je nove izzive našel v klubu slovenskih podjetnikov Slovenian Business Club (SBC).