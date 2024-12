Na silvestrovo po svetu različne navade in običaji za srečo

Večer pred novim letom po svetu preživljajo na različne načine, dan pa zaznamujejo tudi raznovrstne navade, ki se razlikujejo od države do države – od slovitega ognjemeta v Sydneyju, uživanja grozdja v Španiji do številnih običajev, ki naj bi prinašali srečo.

Foto: Guliverimage Za številne Dance sta doslej k silvestrovanju nujno spadali dve stvari – novoletni nagovor monarha in skok z najbližjega kosa pohištva. Potem ko je kraljica Margareta II. v lanskoletnem govoru po 52 letih naznanila slovo od prestola, bodo letos v zgodnjih večernih urah prvič prisluhnili njenemu nasledniku, kralju Frederiku X. Drugi del tradicije po pisanju nemške tiskovne agencije dpa ostaja nespremenjen – malo pred polnočjo bodo številni stopili na stole in mize, da bi ob udarcu polnoči skočili v novo leto.

Foto: Guliverimage Na Irskem naj bi medtem prinašalo srečo, če po polnoči v hišo stopi gost – najbolje, če gre za temnolasega moškega, ki prinaša darila, kot so viski, hrana ali denar. Če ni nikogar, se Irci znajdejo po svoje – družinski član s temnimi lasmi se lahko prek zadnjih vrat pretihotapi do glavnih vhodnih in znova vstopi v hišo ter tako zagotovi srečno novo leto.

V španski prestolnici Madrid je najbolj priljubljeno zbirališče za slovo od starega leta trg Puerta del Sol. Ta tisoče ljudi privabi že na predvečer silvestrovega, ko poskusno zadonijo zvonovi slovite ure. Njihovih 12 udarcev, ki jih nato ob novem letu v živo prenašajo po televiziji, številni Španci pospremijo z uživanjem grozdja – pojedli naj bi eno jagodo na vsak udarec zvona in če jim to uspe do polnoči, naj bi bila sreča zagotovljena.

Foto: Guliverimage Bogat z vitamini je tudi vstop v nov leto na Filipinih, kjer po polnoči postrežejo z 12 kosi sadja. A pozor – sadje mora biti vsaj približno okroglo, saj to simbolizira kovance in s tem blaginjo. Tako se na silvestrovo v košarah med drugim nakopičijo grozdje, mango, lubenica in drugo eksotično sadje. Vsepovsod se kaže tudi kulinarična vraža, po kateri rezanci prinašajo dolgo življenje, bogato obložena miza pa obljublja rodovitno leto. Da bi pregnali zle duhove, stavijo na hrup – kdor nima petard, ropota z lonci ali poskrbi za glasno predvajanje glasbe.

Še južneje je vstop v novo leto že tradicionalno spektakularen – pred kuliso slovitega mostu Harbour Bridge in Operne hiše v Sydneyju nebo razsvetli ogromen ognjemet. Spektakel, ki si je pridobil svetovni sloves, privabi domačine in turiste od vsepovsod. Lani je bilo ob tem prvič doslej videti tudi s pomočjo umetne inteligence zasnovano svetlobno predstavo.

Plaža v Cape Townu Foto: Guliverimage Na najjužnejšem koncu Afrike tako kot v Avstraliji ob prehodu leta vladajo poletne temperature in ljudje novo leto pogosto pozdravijo s piknikom na plaži. Na prvi dan novega leta se tako številni Južnoafričani zberejo na plažah, da bi se kopali, deskali ali se preprosto nastavljali soncu. Veliko dela imajo na ta dan po poročanju dpa tudi reševalci, saj morajo številne reševati iz morskih valov.

V veliko hladnejši Rusiji postane napeto tik pred polnočjo – ko začnejo zvoniti zvonovi ure, poskušajo številni Rusi na listek napisati željo za novo leto in nato listek zažgati. Tistim, ki to uspe, še preden odbije polnoč, naj bi se želja uresničila.

Foto: Guliverimage Na Kitajskem medtem 31. december mine skorajda kot povsem običajen dan. Kitajci namreč sledijo lunarnemu letu, v katerem novo leto pade na drug datum – leta 2025 bo to 29. januar, ko se bo končalo leto zmaja in začelo leto kače.

Muslimani so štetje časa začeli s selitvijo preroka Mohameda iz Meke v Medino leta 622, novo leto pa bodo tokrat začeli 26. junija 2025, ki ga sicer ne proslavljajo bučno.

medtem svoje novo leto roš hašana praznujejo na prva dna dneva sedmega meseca judovskega koledarja. V letu 2025 bosta to 23. in 24. september. Med drugim, kot veleva običaj, kruha za novo leto ne pečejo v podolgovati, temveč okrogli obliki, kar ponazarja krožnost leta, še piše dpa.