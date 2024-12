Ob vstopu v novo leto si marsikdo zastavi cilje oziroma novoletne zaobljube, ki jih namerava uresničiti v letu, ki prihaja. Nekaterim te cilje uspe izpolniti, spet drugi nanje hitro pozabijo in jih prelomijo. Ali so si za prihodnje leto zadali kakšne zaobljube, smo povprašali nekatere znane Slovence, ki so nam hkrati razkrili, s kom bodo preživeli najdaljšo noč v letu.

Kot prvi naj bi začeli novoletne zaobljube sprejemati stari Babilonci pred približno štiri tisoč leti. Med praznikom, znanim kot Akitu, so okronali novega kralja ali potrdili zvestobo že vladajočemu. Hkrati so obljubili bogovom, da bodo plačali svoje dolgove ali vrnili predmete, ki so si jih izposodili. Te obljube bi lahko imeli za predhodnice naših novoletnih zaobljub.

Na Statističnem uradu RS (SURS) vsako leto pripravijo podatke o novoletnih zaobljubah med Slovenci. Koliko prebivalcev si je zadalo nove cilje in koliko časa se jih bodo držali, ne vemo, obstajajo pa podatki, katere novoletne zaobljube so pri nas najpogostejše. Slovenci si ob vstopu v novo leto tako najpogosteje zastavimo naslednje zaobljube: več zdrave hrane, več gibanja, manj alkohola in cigaret, manj zapravljanja, manj časa v službi, več druženja s prijatelji in sorodniki ter več počitnic.

Znane Slovence smo vprašali, ali so si za prihodnje leto zastavili kakšne cilje in kako bodo preživeli najdaljšo noč v letu:

Foto: Neo Visuals Lucija Selak se bo presenetila Pevka Ansambla Saša Avsenika novoletnih zaobljub in želja nima. "Ravnala bom kot do sedaj, v sožitju z včasih malo več ihte in takoj za tem z malo manj. Vendar kolikor se poznam, se bom na vsakem koraku znova presenetila," nam je zaupala. Zadnjo noč v letošnjem letu bo preživela na odru v Velenju, kjer bodo z ansamblom "z odra opazili vse poljubčke, ki se bodo izmenjali v publiki pred našimi očmi".

Foto: Gaja Hanuna Žan Serčič bralcem Siol.net: Imejte polne srčke in trebuščke Novoletna zaobljuba enega naših najbolj priljubljenih glasbenikov je ta, da bo v letu 2025 še bolj odprt za nove izzive in spremembe ter "med vsem tem ohranil mir v srcu in duši". "Enako želim vsem drugim, med prazniki pa svojim dragim povejte: 'Brez tebe ne znam' in imejte polne srčke ter trebuščke," ob vstopu v novo leto sporoča bralcem Siol.net. Za silvestrovo ne bo na odru, ampak bo praznoval v krogu domačih. "Kot se za Štajerca spodobi, bo seveda na mizi dobra hrana, kot tudi kakšen kozarec rujnega vina," pravi.

Foto: Mediaspeed Tina Gaber želi stopiti iz cone udobja Partnerka premierja Roberta Goloba si je za leto, ki prihaja, zastavila jasne in ambiciozne zaobljube: "V leto 2025 nameravam zakorakati z veliko energije in še bolj redno ustvarjati podkaste, v katerih resnično uživam. Poleg tega si želim stopiti iz svoje cone udobja in se lotiti vsaj treh novih izzivov, ki mi bodo pomagali osebno zrasti. Ena od ključnih točk pa je tudi, da se naučim živeti bolj počasi in zadihati s pravo mero mirnosti." Novo leto bo pričakala v Ljubljani, "obdana z družino in prijatelji".

Foto: Mediaspeed S Čuki bo silvestroval na Kongresnem trgu Ker so Čuki pred kratkim izdali pesem z naslovom Novoletna zaobljuba, je edino prav, da smo vprašanje naslovili tudi na enega od njih. Pevec Jernej Tozon nam je zaupal, da si zaobljube zastavi čez celo leto in jih običajno tudi izpolni. "Tako da ne čakam do zadnjega dneva v letu. Kakšnih posebnih novoletnih zaobljub pa nimam," je poudaril. Tako kot vsako leto bo zadnjo noč v letu 2024 preživel na odru. Čuki bodo namreč zabavali občinstvo na Kongresnem trgu v prestolnici, kjer se vsako leto zbere največja množica ljudi. "Prvega januarja pa grem običajno na kakšen hrib in v planinsko kočo, kjer nazdravim na vse zaobljube čez leto," nam je še zaupal.

Foto: Mediaspeed Saša Lendero si želi, da bi se ljudje naučili živeti v miru Čeprav jih redkokdaj v celoti uresniči, se Saša Lendero ob koncu leta ne more izogniti novoletnim zaobljubam. Za prihodnje leto si je zastavila dva cilja – da bi bila bolje časovno organizirana in da poskusi športnemu udejstvovanju dati še eno priložnost. Želi pa si, da bi "osnovne vrednote spet dobile prostor v tem svetu, da bi se ljudje naučili živeti v miru sami s sabo in drugimi, ter predvsem zdravja". Novo leto bo preživela, tako kot ga preživlja že vrsto let. "Zberemo se vsi meni bližnji in prijatelji ter naredimo res veliko žurko z zvočnikom, glasno glasbo, plešemo, jemo in se zabavamo. Tik pred polnočjo se zberejo še drugi sorodniki in sosedje, s katerimi odpremo šampanjec in nazdravimo na novo leto. Nato gremo čez cesto v kitajsko restavracijo, kjer pripravijo najlepši ognjemet, ki se lahko kosa s tistim, ki je na gradu. Vse skupaj je res lepo," pravi glasbenica.

Foto: Mediaspeed Blaž Švab drugače kot na odru ne zna Vodja Modrijanov si je za leto 2025 zastavil novoletno zaobljubo, da bo "povsem zmanjšal uporabo telefona in aplikacij". Rad bi namreč več ustvarjal. Tako kot večina glasbenikov bo tudi on silvestroval na odru: "Z Modrijani bomo igrali na prostem v Kranjski Gori. Že 25 let za silvestrovo igramo na prostem. Je zelo čarobno. Pa tudi drugače ne znamo. Lepo nam je."

Foto: Neža Plestenjak Tjaša Perko bo obljube uresničila sproti "Novoletnih zaobljub ali želj si ne zadam nikoli. Želim si, tako kot vsako leto, da sem zdrava in da so vsi moji bližnji zdravi. Vsako leto živim, tako kot si želim. S športom se ukvarjam že celo življenje, seveda naredim tudi kakšno pregreho z nezdravo hrano," nam je zaupala kaskaderka Tjaša Perko. In dodala: "Upam samo, da bo novo leto zdravo. Če si bom pa karkoli zaželela, bom to sproti uresničila." Silvestrovo vedno preživi z možem Rokom in otrokoma, "ki sta zdaj že v takšni fazi, da tudi sama izrazita kakšne želje". "Božične praznike običajno preživimo v krogu razširjene družine, za novo leto pa smo sami ali s prijatelji. Skuhamo kaj dobrega in ne pretiravamo," pravi. Kljub temu da kot družina veliko potujejo, praznike raje preživijo doma. "Zdi se mi, da leto tako hitro drvijo mimo, prazniki pa so čas, da se malce umirimo in skupaj kaj dobrega skuhamo," je še dodala.

Foto: Instagram/Miha Hercog Hercoga vabijo na vse konce Tudi glasbenik in producent Miha Hercog novoletnih zaobljub nima, ker se "trudim skozi celo leto živeti v skladu s svojimi načeli in vrednotami, saj verjamem, da rast poteka vsak dan". Željo ima pa samo eno – da so vsi njegovi bližnji zdravi in srečni. Kje bo preživel silvestrovo, še ne ve, ker ga vabijo na "tisoč različnih koncev", "vsekakor pa bo veselo".

Foto: Instagram/Adrijana Dimec Adrijana Dimec bo obiskala moža Vplivnica in podjetnica Adrijana Dimec posebnih želja nima, le to, "da bi bili kot družina čim več skupaj in da smo zdravi". Kot žena slovenskega košarkarja Žige Dimca je praznike vajena preživeti na poti. "Trenutno kaže, da bom z otrokoma odpotovala v Azijo, da obiščemo Žigo. Razen če pride do kakšne spremembe v zadnjem trenutku, kar je v športu vedno mogoče," je dejala.

Foto: Mediaspeed Med prazniki je Resnik polno zaseden Vili Resnik si ni zastavil niti ene novoletne zaobljube, "ker se lahko že 1. januarja prelomijo". Obljube si raje zada sproti skozi leto in jih tudi uresniči. Tudi on bo najdaljšo noč v letu preživel na odru. Kot nam je povedal, je med prazniki polno zaseden ter večino časa preživi na nastopih in cestah: "Zadnjih nekaj dni prihajamo domov ob 4. ali 5. zjutraj. Ob 2. popoldne gremo zaradi prometa že naprej na pot, da pravočasno pridemo na naslednji nastop."

Foto: Mediaspeed Družina Korošec Jazbinšek na potepu po jugovzhodni Aziji Podjetnica in pevka Hajdi Korošec Jazbinšek o novoletnih zaobljubah ne razmišlja. "Imam neke življenjske cilje, za katere pot hodim vsak dan in ob tem skušam biti najboljša verzija sebe," je povedala. Letošnji prazniki bodo za njeno družino še posebej čarobni in prežeti z avanturizmom. "Počeli bomo to, kar najraje počnemo – potujemo, spoznavamo nove kulture, kulinariko, naravo in ob tem širimo obzorja," pravi. Noč z 31. decembra na 1. januar bodo najverjetneje preživeli v Kambodži, saj se bodo potepali po jugovzhodnem delu Azije.

