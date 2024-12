Tako sta zakonca Švab prenovila hišo iz leta 1957 #video

Radijska voditeljica Martina Švab in njen mož Miha Švab letošnje leto zaključujeta s selitvijo v nov dom. Kot sta zapisala na družbenem omrežju Instagram, jima je v letu 2024 uspelo obnoviti hišo iz leta 1957 in "si ustvariti čisto svoj dom".

"Kakšno noro leto je za nama!" je pod posnetek, v katerem je delila utrinke prenove njunega doma, zapisala radijska voditeljica in najbolj fatalna ženska letošnjega leta Martina Švab.

Kako sta obnovila hišo, si oglejte v spodnji objavi:

Svakinja Blaža Švaba

Pojasnila je, da jima je z možem Miho Švabom, mlajšim bratom Blaža Švaba, v letu 2024 uspelo obnoviti hišo iz leta 1957 in si ustvariti čisto svoj dom. Med obnovo ni manjkalo izzivov in presenečenj, ampak je bilo vredno. "Edino, kar je ostalo od starega stanovanja, je stenska ura najine zlate 'Omike', ki našemu domu daje posebno energijo in čar," je zapisala.

Ob tem se je zahvalila vsem prijateljem, ki so jima pomagali, in izvajalcem, ki so pripomogli k temu, da danes uživata v "najinem najlepšem prostoru na svetu". Še posebej pa je ponosna na moža, ki je aktivno sodeloval pri obnovi.

Kot je razvidno s posnetkov, ima hiša z odprtim tlorisom dve kopalnici, dve otroški sobi in kuhinjo z otokom. Prenova sicer še ni v celoti končana, spomladi ju čaka še obnova strehe in fasade ter urejanje okolice. Koliko sta odštela za prenovo, ni razkrila, je pa pojasnila, da so se zaradi nepredvidenih težav stroški podvojili.

Radijsko voditeljico Martino Švab so maja letos razglasili za najbolj fatalno žensko leta 2024. Foto: Mediaspeed

Preberite tudi: