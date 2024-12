Blaž Švab na očetovski dopust, njegova partnerka pa v službo

Blaž Švab bo koristil očetovski dopust, potem ko se je njegova partnerka Lara Medved kmalu po rojstvu druge hčerke Livi Marie vrnila v službo in sprejela vlogo napovedovalke vremena na Planet TV, so poročale Slovenske novice.

"Lari se je ponudila enkratna priložnost in jo je sprejela, saj pri svojem delu zelo uživa in ima čudovite sodelavce. Zato zdaj jaz koristim očetovski dopust, ki bo skupaj trajal 260 dni," je za Slovenske novice povedal Blaž Švab, ki bo v nedeljo praznoval tudi 40 let.

Kot je še povedal Švab, drugih obveznosti razen nastopov z Modrijani trenutno nima več. "Od televizije sem se poslovil lani, od radijskega mikrofona pred dvema letoma, še nekaj let prej sem pustil tudi službo na Inštitutu Antona Trstenjaka," je še za Slovenske novice povedal frontman Modrijanov, po izobrazbi univerzitetni diplomirani socialni delavec. Družino pa v nedeljo poleg praznovanja njegovega okroglega jubileja čaka tudi sveti krst hčerke Livi Marie.

Modrijani bodo obeležili 25 let delovanja in spet priredili Noč Modrijanov

Skupina Modrijani bodo prihodnje leto obeležili tudi 25 let delovanja. Po novem letu se bodo odpravili na koncertno turnejo, ki jo bodo 17. januarja začeli v Žireh ob spremljavi godalnega kvarteta. Narodno-zabavna zasedba, ki jo poleg Blaža sestavljajo še njegov bratranec Rok Švab, brata Franjo in Peter Oset ter Sergije Lugovski, pa se poleg turneje pripravlja tudi na izdajo petih novih albumov na katerih bo 50 pesmi, od katerih so jih 35 že posneli.

V letu 2026 pa bo priljubljena slovenska zasedba spet obudila svoj veliki projekt, saj se vrača dogodek Noč Modrijanov.

