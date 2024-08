Glasbenik in pevec skupine Modrijani Blaž Švab se je s partnerko Laro Medved razveselil rojstva drugega otroka, je skupina sporočila na svojem uradnem profilu. Deklico sta starša poimenovala Livi Maria.

"Modrijani imamo novo, najmlajšo članico," je ena najpriljubljenejših narodnozabavnih skupin v Sloveniji objavila na omrežju Instagram.

"Naša družinica se je povečala za članico. Rodila se nam je Livi Maria. Bratec Lev je izbral ime Livi, ki pomeni 'sladka' in 'draga Bogu'. Drugo ime Maria pa je dobila po babici Mariji, omiki, ki smo jo vsi imeli tako radi. Mamica Lara je dobro, mala Livi Maria je prečudovita, Lev je zelo ponosen, le 'dadi' Blaž je malo bled," je v objavi na profilu Modrijani zapisala družina Blaža Švaba.

Kot je še zapisala novopečena štiričlanska družina, jih obdaja velika hvaležnost do vseh srčnih babic, ginekologinj in drugega osebja v celjski porodnišnici. "Hkrati pa močna želja, da se dajmo vsi skupaj truditi za ta svet, da se bodo vsi otroci rojevali v tako lepo in mirno okolje. Prav vsem pošiljamo objem," je še zapisala družina Švab.

"Blažu in družini čestitke. Vse lepo in veliko zdravja želimo vsi Modrijani," pa so se deklici poklonili preostali člani zasedbe.

Švabu in njegovi izbranki Lari, sicer novinarki oddaje Jutro na Planetu, se je prvi otrok, sin Lev, rodil leta 2020.

Preberite še: