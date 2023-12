V teh mestih bodo med silvestrovanji omejili prodajo pijač

V Benetkah, Gorici in Trstu bodo med silvestrovanji omejili prodajo pijač. V Benetkah bo na silvestrovo prepovedana prodaja in postrežba pijač v steklenicah, pločevinkah ali plastenkah, v centru Trsta bosta prepovedana prodaja alkoholnih pijač in pijač v steklenicah, v Gorici pa ne bo dovoljena uporaba steklenic in pločevink.

Beneški župan Luigi Brugnaro je pred dnevi izdal odredbo za zaščito javne varnosti na silvestrovo. V skladu z njo bo ta dan v trgovinah, barih in na stojnicah prepovedana prodaja in postrežba pijač v steklenicah, pločevinkah ali plastenkah. Prepovedano bo tudi uživanje pijač na ulicah. Za kršenje odredbe so predvidene globe od 25 do 500 evrov.

Podobne ukrepe so sprejeli tudi v Trstu. Na osrednjem Trgu enotnosti Italije bo med silvestrovanjem prepovedana prodaja alkoholnih pijač in pijač v steklenicah. Prav tako na prizorišču ne bodo dovoljeni dežniki, zložljivi stoli in palice za selfije, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Kršitelji tvegajo od sto do 450 evrov globe

V Gorici pa bo v času silvestrovanja na območju praznovanja prepovedana uporaba steklenih kozarcev in steklenic ter pločevink. Od sobote do torka bo po odredbi, ki jo je izdal goriški župan Rodolfo Ziberna, v občini prepovedana tudi uporaba pirotehničnih izdelkov.

Nadzor nad spoštovanjem prepovedi bodo izvajali policisti, kršitelji bodo tvegali od sto do 450 evrov globe, poroča tržaški časnik Primorski dnevnik.