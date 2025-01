Vlada naj bi umaknila predlog razrešitve treh članov agencije

Agencija za energijo vlado poziva, naj DZ čim prej predlaga manjkajoče člane sveta agencije, ki je od konca lanskega decembra nesklepčen. Svet, ki je po zakonu šestčlanski, ima namreč zaradi spora glede novega obračuna omrežnine trenutno le tri člane in ne more sprejemati odločitev. Vlada je sicer napovedala, da bo predlagala razrešitev teh treh članov, vendar naj bi si, po neuradnih informacijah 24ur.com, premislila in naj bi predlog umaknila. Ministrstvo pa naj bi podalo zahtevo za oceno ustavnosti nove metodologije obračunavanja omrežnine.

Vlada je v sporu z agencijo za energijo glede nove omrežninske metodologije, uveljavljene 1. oktobra lani, tik pred božično-novoletnimi prazniki takratnih pet članov sveta pozvala k odstopu. Mitja Breznik in Sandi Šterpin sta pozivu sledila, preostali trije – Franc Žlahtič, Janez Kopač in Borut Bratina – pa ne.

Svet agencije, katerega naloga je med drugim imenovanje in razrešitev direktorja agencije, je od takrat nesklepčen, kar agenciji onemogoča nemoteno delovanje. Agencija je zato na svojih spletnih straneh objavila poziv k čim prejšnji popolnitvi sveta z manjkajočimi člani ter zagotovitvi njenega nemotenega delovanja in neodvisnosti.

Vlada naj bi sicer danes po napovedih naredila naslednje korake v sporu glede nove omrežninske metodologije.

Prijave za člane sveta do konca januarja

Medtem je še do 29. januarja odprt poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta agencije. Tega je 30. decembra lani objavilo ministrstvo za podnebje, okolje in energijo, ki bo listo kandidatov poslalo vladi, ta pa bo nato predlog kandidatov posredovala DZ. Kandidata lahko predlaga tudi vlada sama.

V zadnjih dneh je v zgodbo glede novega sistema obračuna omrežnine ter spora med vlado in agencijo vstopila tudi Evropska komisija. V odzivu na dopis vodstva agencije glede političnih pritiskov na regulatorja je v pismu resornemu ministrstvu izrazila skrb nad dogajanjem in izpostavila jasno opredelitev neodvisnosti energetskih regulatorjev v evropski zakonodaji. V primeru nadaljnjih ukrepov, ki bi ovirali neodvisnost slovenskega regulatorja, ne izključuje niti začetka postopka ugotavljanja kršitev obveznosti Slovenije po pravnem redu EU.

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so očitke, da komunikacija z agencijo predstavlja nedovoljen pritisk, zavrnili. Zagotovili so, da se zavedajo pomena neodvisnosti agencije ter da spoštujejo evropsko in domačo zakonodajo.

Eles objavil analizo

Iz agencije za energijo so še sporočili, da pozdravljajo analizo Elesa o vplivu veljavne in stare omrežninske metodologije za poslovne odjemalce. "Analize, ki temeljijo na realnih podatkih, so dobro izhodišče za to, da v prihodnje novo metodologijo še izboljšamo in po potrebi nadgradimo," so zapisali. Dodali so, da za to potrebujejo strokovno in argumentirano razpravo, ki ne sme temeljiti na pavšalnih trditvah posameznih interesnih skupin ali parcialnih interesih.

Sistemski operater elektroenergetskega omrežja Eles je v analizi, ki jo je objavil v torek, preveril navedbe gospodarskih združenj, da naj bi nova metodologija obračuna omrežnine pomenila katastrofo za gospodarstvo in mu bistveno poslabšala konkurenčni položaj. Te trditve je z analizo zavrnil, je pa predlagal nekatere spremembe metodologije za poslovne odjemalce.