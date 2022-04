Ste vedeli? Jasna Kuljaj je ambasadorka cvička!

V oddaji Leta štejejo sta se tokrat v ugibanju let preizkusila modni oblikovalec Milan Gačanović - Gacho in Jasna Kuljaj, ki je razkrila, da je med drugim tudi ambasadorka cvička. Človek bi mislil, da je to delo polno zabave, naša voditeljica pa je priznala, da ji prinaša samo dodatne dolžnosti.

V kvizu Leta štejejo sta sodelovala tudi Milan Gačanović - Gacho in Jasna Kuljaj, ki vas na Planetu vsako soboto ob 19.45 zabava tudi v oddaji Pri Črnem Petru. Poleg naziva televizijske voditeljice pa se lahko pohvali tudi z nazivom ambasadorke cvička.

Voditelja Klemena Bučana je sprva zanimalo, ali to pomeni, da ima v pogodbi zapisano, da mora biti vedno tudi malo pod vplivom. Jasna mu je hitro začela pojasnjevati: "Ne, vsa ta leta, tudi dokler sem bila samo simbolična ambasadorka cvička, sem bila trezna in nekako so prepoznali, da nekdo, ki je že 20 let v medijih ...". Medtem jo je prekinil Gacho in dejal: "Pije." S tem je nasmejal tako voditelja kot občinstvo.

Jasna je naposled nadaljevala: "Haha. Da si zaslužim ta uradni naziv, kar pomeni, da sem v bazenu z uglednimi imeni. Tudi z Lojzetom Slakom kot neformalnim ambasadorjem cvička. In zdaj sem tudi jaz v tem razredu s pomembnimi ljudmi." Klemena Bučana je nato zanimalo, kaj to prinese s seboj. Jasna je razkrila: "To s seboj prinese samo obveznosti in dolžnosti, kar pomeni, da tiste dneve, ko bi doma lahko počivala, moram iti na kakšen dogodek, kjer je tudi pijača, in se tam družiti. Večinoma s starejšimi ljudmi, ker je videti, da je vinogradništvo v Sloveniji domena starejših. Kaj bo z mladimi in kaj bo z vinom na Slovenskem? To se zdaj sprašujem."

Gacho je nato dodal pripombo, da morda to ni tema te oddaje, naposled pa je še sam razkril nekaj o sebi: "Moja neposrednost je kljub vsemu zelo nežna. Nisem žaljiv, sem pa direkten. To je velika razlika. Trudim se, da ljudem povem svoje mnenje na najbolj profesionalen način, ki je mogoč, preostalo so pa potem nianse."

