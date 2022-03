Tisti, ki jamra, si zasluži klofuto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V pretekli epizodi kviza Leta štejejo je navdušil smučarski as Filip Flisar, ki pravi, da mu je v športnem pokoju vse prej kot dolgčas. Jutri ob 19.45 na Planetu bosta z nami Jasna Kuljaj in Milan Gačanovič.

Filip Flisar, štajerski brko, kot ga radi poimenujejo, je sicer v športni upokojitvi, a pravi, da ima toliko dela, da sploh ne zmore vsega. In mu tudi ni treba. Uživa v dodatnem času s hčerko, sodeluje s sponzorji, odkril je novo strast do kuhanja in še kaj bi se našlo. A se ne pritožuje. Še več, hvaležen je, da lahko dela. Tisti, ki jamra zaradi preveč dela, si zasluži klofuto, pravi.

Upokojenci naj bi imeli več časa zase, a Filip ima s tem težave. Zmanjka mu časa za vse stvari, ki bi jih rad počel. Ker pa se rad sprosti v dobri družbi, je sprejel povabilo v kviz Leta štejejo, v katerem je sodeloval z Urošem Kuzmanom. Naravoslovca sta se odlično zabavala ob številkah in ugibanju, mi pa smo s Filipom spregovorili tudi o spominih na naravoslovne predmete in šolo. Ali mu je znanje iz šole prišlo kaj prav, prisluhnite spodaj.

Že jutri bosta z nami v kvizu Leta štejejo Jasna Kuljaj in Milan Gačanovič. Ne zamudite oddaje ob četrtkih in petkih ob 19.45 na Planetu.

