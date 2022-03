Pevec Sebastian si želi uresničiti svojo dolgoletno željo #video

Vrnil se je na sceno, letos pa se bo celo na odru pojavil s skupinama Bepop in Game Over. Plesalec, koreograf, predvsem pa pevec Sebastian se bo zdaj v družbi Nuščke Drašček preizkusil tudi v kvizu Leta štejejo. "Jaz se s svojimi leti spoprijemam kar v redu. O svojih letih sicer ne govorim. Ampak zdi se mi, da so leta pomembna v tem smislu, da dobiš neko zrelost. In to, da nisi več 20 let, to tudi hitro ugotoviš. Seveda tega še nikoli v življenju ni povedal 20-letnik (smeh, op. p.). Pri sebi pa opazim, da sem veliko bolj blizu z ljudmi, ki enako, torej širše, gledajo na življenje, in ne le površinsko. Tako, da bi rekel, starejši, kot si, vedno bolj leta štejejo. Ne v smislu gub, ampak v smislu pogovorov, ki jih imaš z ljudmi."

"Kar sem se naučil v oddaji, je to, da ne sodi knjige po platnicah (smeh, op. p.). In da videz vara. Bil sem pozoren na razne gube, sive lase in tako naprej. Ampak včasih je lahko to dober pokazatelj, včasih pa kdo kar dobro skriva leta. Malo sem se pred tem pozanimal tudi glede svetovnih dogodkov. Ampak seveda, kot je naključje hotelo, nič od tega potem v kvizu ni bilo uporabnega."

V kvizu bo nastopil s pevko, s katero prijateljujeta že nekaj let. Porodila se mu je tudi že ideja o pevskih delavnicah, v katere bi vključil svoje glasbene kolege, saj se mu zdi, da je veliko otrok, ki bi se radi želeli naučiti pravilnega petja, a žal v Mariboru teh možnosti ni veliko. Zato je ponovno začel razmišljati o tej ideji.

Kviz Leta štejejo je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu. Ne zamudite.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.