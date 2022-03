Ali jima bo poznavanje šaha pomagalo pri ugibanju? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ne zamudite novega večera, polnega ugank, šahovskih potez in zabave s kvizom Leta štejejo, ki bo na sporedu nocoj ob 19.45 na Planetu.

Nocoj bosta svoje poteze pri ugibanju let razkrila šahista. Tokrat se bosta Klemnu Bučanu v kvizu Leta štejejo pridružila šahovska velemojstrica Laura Unuk in njen trener ter šahist Matej Šebenik. V oddaji jima poznavanje šaha, razen logičnega sklepanja in dobrega spomina, ni prišlo preveč prav. Presenetil ju bo voditelj, ko jima bo vzel kraljico, najpomembnejšo šahovsko figuro. Zakaj je tako, bosta razkrila v oddaji.

Šahovska velemojstrica pravi, da je v oddaji odvisno veliko od sreče in splošne razgledanosti. "Jaz nisem imela velikih pričakovanj, tako da sem zelo zadovoljna z rezultatom na koncu."

Matej Šebenik pa je kot odgovorni trener velikokrat postavil tudi piko na i in rekel zadnjo: "Športniki radi analiziramo svoje nastope, iščemo možnosti za izboljšave. Tukaj jih je bilo kar nekaj. Vsaj pri meni, no. V nekaj trenutkih bi se moral bolje odzvati." Laura pravi, da je hvaležna, da je bil ob njej Matej, saj je sama precej neodločna oseba, ki pri odločitvah rada o vsem razmisli in vse pretehta.

"Ne, mislim, da je težko vzpostaviti vzporednico s šahom, razen s spominom, no. Se pravi, nekaj si prebral, potem se moraš tistih 20 sekund, ko dobiš ta namig, spomniti, najti neko povezavo, ali si že kje to videl, prebral. Katera letnica je bila to, potem izračunati," je še razkrila Laura.

Kviz Leta štejejo, vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu. Bodite z nami.

