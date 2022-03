Tina Gaber je bila žrtev nenavadne potegavščine #video

V kvizu Leta štejejo, ki je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45, sta se v ugibanju let preizkusila Tina Gaber in njen najboljši prijatelj Mihael Kadivnik. Čeprav s končnim rezultatom nista ravno navdušila, sta z zabavnimi zgodbami poskrbela za veliko smeha in dobre volje.

Tina in Mihael sta prijatelja že kar nekaj časa in zato imata veliko zanimivih skupnih zgodb. Včasih drug drugemu pripravita tudi kakšno potegavščino. Eno od teh sta razkrila tudi v oddaji.

Mihael je povedal, da je Tina slabe volje tri dni na teden, Tinin pes pa je tečen osem dni od sedmih. Tako je bil nekoč na obisku pri Tini, ko sta slab dan imela tako ona kot njen pes. Pes je lajal na Miho in tudi z ugrizi ni skoparil. Miha je imel vsega dovolj, zato ga je dal v lonec, kamor je dodal še zelenjavo in vse skupaj postavil na štedilnik.

Tinino maščevanje je sledilo kmalu. Za kazen je napadla Mihovo "živalico", in sicer krznen ovratnik njegove bunde. Tina kot velika ljubiteljica živali nikomur od svojih prijateljev ne dovoli nositi pravega krzna. Tina je tako s škarjami obdelala ovratnik iz činčile na njegovi bundi, ki je bil po Tininem frizerskem vložku videti kot kitajski goli pes. Več v zgornjem videu.

Tina in Miha nista prišla v finale

Kviz Leta štejejo je vse prej kot preprost izziv. To sta prejšnji teden izkusili že Alenka Godec in Simona Vodopivec, ki sta po finalu ostali brez dobitka. Tina in Mihael pa sta njun rezultat celo "nadgradila". Kot prvi par te sezone se namreč nista uvrstila niti v finale in sta iz oddaje izpadla že po šestem krogu ugibanja. Tolažita se lahko s tem, da sta zadnjo neznanko krepko pomladila in je nista užalila. Miha je nato delil še nasvet naslednjim tekmovalcem. "Ne hodite v to oddajo!" je dejal v smehu.

V nocojšnji oddaji bo Klemen Bučan gostil šahista Lauro Unuk in Mateja Šebenika. Kviz Leta štejejo je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.