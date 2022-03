Osvojeni denar bova porabila za treninge #video

Šahovska velemojstrica Laura Unuk in šahist Matej Šebenik sta s svojim nastopom sicer zadovoljna, a lahko bi bilo še bolje, menita kot prava športnika. Ker pa so nagrade v šahu žal takšne, kot so, pa bosta denar porabila tudi za treninge, turnirje in prihajajoče prvenstvo.

V soboto se začenja evropsko posamično prvenstvo v šahu 2022. Laura pa je aktivnosti začela že prejšnji teden. Pod sloganom "vsaka poteza šteje" - naj bo šahovska ali dobrodelna - se je v petek zgodila posebna šahovska simultanka sredi Prešernovega trga. Laura pa je nato v soboto sodelovala tudi v simultanki v Novem mestu.

Njeni treningi so večurni, zato mora biti šahist fizično in psihično pripravljen tudi na celodnevno igranje. Matej se med tekmami sprosti tako, da si prebere kakšno knjigo, sicer pa vadi in se pripravlja najmanj tri mesece prej. Laura pa je letos ubrala drugačno taktiko. Od še bolj uspešnih šahistov je dobila nasvet, naj se pred pomembno tekmo raje sprosti. In pride na tekmo s spočitimi možgani.

Laura Unuk na Instagramu Foto: Instagram Story Šahovska velemojstrica si je pred prvenstvom izbrala malce nenavaden način za sproščanje. Na svojem Instagramu je zapisala, da se je med tem, ko drugi šahisti vadijo in igrajo šah, odločila, da izdela svoj prvi epoksi kuhinjski pult.

