Ko se pomerita doktor matematike in športnik #video

Doktorju matematike in stand-up komiku Urošu Kuzmanu gredo seveda številke od rok. Kaj pa našemu nekdanjemu vrhunskemu smučarju Filipu Flisarju? Preverite nocoj v oddaji Leta štejejo. Skupaj bosta ugibala starost neznancev in si skušala priigrati čim večjo vsoto denarja.

"Vzdušje je bilo fantastično," nam je zaupal Filip Flisar. "Saj ne bi moglo biti drugače, glede na to, da sem bil skupaj z Urošem Kuzmanom. Vsi vemo, da je zelo inteligenten in tudi zabaven. Zdelo se mi je, da bo on pravi človek, ki bo z mano na kvizu. Plus tega, da je doktor matematike, tako da mu številke gredo dobro."

Ker je tudi sam naravoslovec, so tudi njemu številke blizu. A v oddaji je veliko odvisno tudi od sreče. "Ampak moramo vedeti, da to ni zdaj golo računanje. Rad se pa pošalim na ta račun, da sva bila v kvizu dva, ki se poznava na številke."

Zagodli pa jima bodo tudi namigi. Včasih tekmovalci zmedejo in tudi tokrat ne bo drugače. Ker naravoslovca nista doma v pop kulturi, se bo to pokazalo tudi na rezultatu.

Kviz Leta štejejo je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu. Bodite z nami.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.