Tekmovalca sta želela odnehati kar sredi oddaje in oditi domov #video

V oddaji Leta štejejo, ki bo na sporedu nocoj ob 19.45 na Planetu, bosta za odlično zabavo in obilo smeha poskrbela tokratna tekmovalca smučarska legenda Filip Flisar in komik Uroš Kuzman, čeprav sta oddajo vmes želela zapustiti.

Filip Flisar in Uroš Kuzman bosta eden najbolj odbitih tekmovalnih parov v oddaji Leta štejejo doslej , čeprav se v resnici ne poznata prav dobro. Uroš je stand up komik, sicer pa tudi profesor matematike na Fakuleteti za matematiko, zato je bil nekdanji tekmovalec smučarskega krosa prepričan, da mu bo njegova sposobnost hitrega računanja v kvizu prišla zelo prav. Ali bo temu res tako, bomo videli v nocojšnji oddaji.

Sta pa tekmovalca poskrbela za veliko smeha, ko sta želela kviz zapustiti že po nekaj ugibanjih starosti neznancev. "Ni to tako kot pri Milijonarju, da bi midva vzela denar pa greva?" je voditelja vprašal Uroš Kuzman.

"Ne, tukaj morata biti do konca. Tukaj ne moreta prezgodaj pobegniti. Tukaj gre zelo htro navzdol in zelo težko nazaj gor," mu je odgovoril Klemen Bučan. "Saj zato bi midva vzela. Midva ne bi nič gor in dol," je odvrnil Filip Flisar in poskrbel za veliko smeha v studiu. Več v zgornjem videu.

Kako uspešna bosta pri ugibanju let neznancev in kakšen bo njun končni izkupiček, pa si oglejte v nocojšnji oddaji Leta štejejo.

