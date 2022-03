Je to res Slovenka, ki ima najbolj markanten smeh? #video

V oddaji Leta štejejo sta se tokrat pomerila pevca Nuška Drašček in Sebastian. Do finalnega ugibanja sta bila na zelo dobri poti in večkrat zgrešila le za kakšno leto, v finalu pa jima sreča ni bila naklonjena, in poslovila sta se brez dobitka. Kljub vsemu sta se v oddaji zelo zabavala in poskrbela za veliko smeha.

Za duhovite vložke je v oddaji poskrbel tudi voditelj Klemen Bučan, ki je Nuškin smeh označil kot najbolj markantni med znanimi Slovenkami. Njegovi izjavi se je najprej začudila, nato pa je Klemen z resnim obrazom pojasnil, kam meri. "Obstaja lestvica … Nuška, Salome … potem pa dolgo nič," se je pošalil in gledalci so spet lahko zaslišali prepoznaven Nuškin smeh. "Ja, težko me zgrešiš, ampak če se človek smeji iz srca, je to tako," je svoj smeh opisala Nuška.

Zadnja neznanka pretrd oreh

Nuški in Sebastianu pa na koncu oddaje ni bilo preveč do smeha. Priznala sta sicer, da sta se med ugibanjem let neznancev izjemno zabavala, vseeno pa je po njunem mnenju kviz v studiu veliko težji kot doma pred televizorjem.

Čeprav sta bila večino časa zelo uspešna, pa se je zadnja neznanka izkazala za pretrd oreh, in posloviti sta se morala brez dobitka. To je drugi tekmovalni par s tem izidom. Prejšnji teden se je to pripetilo Tini Gaber in Mihaelu Kadivniku.

Filip Flisar in Uroš Kuzman

Tudi v nocojšnji oddaji bo zabava zagotovljena, saj bo voditelj Klemen Bučan gostil smučarsko legendo Filipa Flisarja in komika Uroša Kuzmana.

Kviz Leta štejejo je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu. Ne zamudite.

