Slovenski igralec zgrožen: To je nepredstavljivo, predvsem pa nedopustno

Na Planetu si boste lahko danes in jutri ob 19.45 ogledali posebni dobrodelni VIP-oddaji Milijonarja, v kateri bodo znani Slovenci zbirali sredstva za pomoč Ukrajini. Situacija v svetu je namreč daleč od rožnate, česar se zavedata tudi uspešna slovenska režiserka Tijana Zinajić in priljubljeni igralec Jure Henigman.

Tijana je spregovorila prva: "Seveda ob tem privrejo na dan čustva, saj smo ljudje. Jaz sem sicer ekstremna socialistka in si res želim, da nihče na svetu ne bi bil lačen, saj imamo dovolj dobrin. Sama sem kot otrok živela v Afriki, in ko doživiš to drugo raven življenja, se zavedaš, da je svet krivičen. Kot ljudje se moramo truditi za druge ljudi, ne pa samo soditi, kdo ima prav in kdo ne. Poskrbeti moramo drug za drugega."

Jure Henigman je prepričan, da sta ljubezen in dobrota rešitev. "Jaz sem letnik 85. Ko je potekala vojna na Balkanu, sem bil star šest let. Takrat sem bil otrok, in je to šlo mimo mene. Tudi 11. september me pri 16 letih ni posebno vznemiril. Zdaj se me je pa vse precej dotaknilo. Nobenemu ni lahko, predvsem zato, ker so stvari kompleksne in zapletene. Najbolj grozno je to, da ljudje umirajo, kar je nepredstavljivo, predvsem pa nedopustno. Upam samo, da se stvari postavijo na svoje mesto."

Jure tudi meni, da lahko vsak nekaj naredi in s tem nekako pripomore k izboljšanju situacije: "Mislim, da lahko že s tem, da v svojo bližnjo okolico širi pozitivne vibracije in ljubezen, vsak človek izjemno veliko prispeva. In pa seveda, da vse ljudi iz Ukrajine sprejmemo in smo do njih gostoljubni."

Dobrodelno oddajo Milijonar si boste na Planetu lahko ogledali danes in jutri ob 19.45. Oddaja Planet Vau pa je na sporedu vsako soboto ob 18.20. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.