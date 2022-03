V naši oddaji je bil najbolj prijazen zvezdnik Luka Dončić. Zakaj? Preberite spodaj. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Planet Vau smo se tokrat posvetili našemu košarkarskemu asu Luki Dončiću, ki blesti na vseh področjih. Poleg vseh košev, ki jih je zadel na zadnjih tekmah, je odločilne trojke vrgel tudi v srce navijačev. Na eni izmed zadnjih tekem je namreč Luka pred kamerami odkrito pokazal, kako neverjeten človek je.

Naš košarkarski as Luka Dončič ima res veliko srce, kar potrjujeje tudi posnetek z ene zadnjih tekem, ki kroži po socialnem omrežju Twiter.. Pred kratkim si je na eni izmed tekem, kjer je s svojimi dosežki seveda blestel, vzel čas za enega najmlajših gledalcev in svojega privrženega oboževalca ter mu z veseljem podpisal majico. To pa še ni bilo vse.

Luka Dončič se je med občinstvom ustavil še pri fantu na invalidskem vozičku. Naposled mu je dal roko, se z njim pogovoril in še fotografiral. Nato pa je osebi na vozičku podaril še svojo zgornjo majico. Zaradi njegovega dejanja je na družbenih omrežjih bilo polno sporočil: "Radi te imamo, Luka," in drugih, ki dokazujejo, da je Luka Dončić resnično srčni športnik!

Magazinsko oddajo Planet Vau lahko na Planetu v družbi Sanje Grohar spremljate vsako soboto ob 18.20. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.