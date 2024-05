Srežnež je prejel 51 milijonov evrov, medtem ko je občina Mengeš dobila devet milijonov evrov.

"To je bilo izjemno presenečenje. Tudi šok," je za omenjeni portal povedal mengeški župan Bogo Ropotar. In dodal: "Lani nas je zadela nesreča v poplavah, zdaj pa nas je sreča."

Kako bodo porabili devet milijonov evrov?

Ropotar je pojasnil, da bo moral dobro premisliti, kako bodo na občini porabili denar. Kot je poudaril, bo šel del denarja "zagotovo v obnovo infrastrukture in vrtcev po poplavah". Dodal je, da se bodo potrudili, da dobitek porabijo racionalno in v dobro občank in občanov.

Znesek, ki so ga prejeli na občinski račun, bo sicer skoraj podvojil občinski proračun. Prihodki letošnjega proračuna občine Mengeš namreč znašajo 9,473 milijona evrov.