Eurojackpot: noro, 60 milijonov evrov igralcu iz Slovenije!

Zmagovalni, kar 120 milijonov evrov vredni glavni dobitek na Eurojackpotu sta si razdelila igralca iz Slovenije in nemške dežele Severno Porenje-Vestfalija. Dobitne številke 2, 3, 6, 15, 35 z dvema številkama Eurojackpot 1 in 3 so padle po dvanajstih žrebanjih brez glavne nagrade, so po žrebanju v Helsinkih sporočili v družbi Westlotto. Gre za najvišji mogoči dobitek na Eurojackpotu, potem ko so leta 2022 to mejo z 90 dvignili na omenjenih 120 milijonov evrov.