Na loteriji zadel 167 milijonov dolarjev – nato pristal v zaporu!

Farthing je prejšnji teden za dva dolarja kupil loterijski listek na bencinski črpalki v svojem domačem mestu Georgetown. Na žrebanju loterije Powerball konec tedna je nekdanji zapornik, ki je bil med drugim že kaznovan zaradi tatvine, preprodaje ukradenega blaga in prekrškov, povezanih z drogami, zadel glavni dobitek, poroča Kronen Zeitung. Ker ga je mama Linda Grizzle prepričala, naj igra loto, ji je po izjavi loterijske družbe obljubil polovico od 167,3 milijona dolarjev oziroma okoli 156 milijonov evrov.

Preveč divje praznovanje

Istega dne sta Farthing in Fightmaster odpotovala v sosednjo zvezno državo Florido, da bi proslavila zmago. Nastanila sta se v letovišču TradeWinds Resort Hotel na plaži St. Pete Beach in svojo srečo obilno zalila z alkoholom v hotelskem baru.

Po poročilu o aretaciji, ki ga je objavila spletna stran TheSmokingGun in ga je pripravil šerifov urad okrožja Pinellas, je bilo "močno opito dekle tisto, ki je začelo vpiti na druge goste in sprožilo pretep". Ko so policisti prispeli in poskušali ustaviti pretep, je 50-letnik enega od policistov napadel "s ciljanimi brcami v obraz". Desna stran obraza napadenega policista "je bila pod očesom rdeča in otekla".

Napadalno milijonarsko dvojico so aretirali. Medtem ko je bila 42-letna Fightmaster po streznitvi že izpuščena iz pripora, grozi ji zgolj obtožba zaradi vinjenosti na javnem kraju, Farthing ostaja za zapahi. Na sodišču se bo moral zagovarjati zaradi napada na policista in upiranja uradni osebi.

Poleg tega je s svojim izletom na Florido in uživanjem alkohola prekršil pogoje pogojne kazni v Kentuckyju. Zaradi tega obstaja velika verjetnost, da svojih milijonov še dolgo ne bo mogel izkoristiti, saj mu grozi večletna zaporna kazen.