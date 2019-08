90 milijonov evrov: izplačan bo najvišji mogoč dobitek na Eurojackpotu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

90 milijonov evrov, največji mogoč dobitek evropske loterije Eurojackpot, si bo razdelilo 50 Fincev, ki so zmagovalno kombinacijo vplačali skupaj. Do zdaj so organizatorji Eurojackpota takšen znesek izplačali trikrat, enkrat prav tako na Finskem. Dvakrat je bila zmagovalna kombinacija, ki pa je prinesla približno štirikrat skromnejša dobitka, vplačana tudi v Sloveniji.