Nepredstavljiva odločitev banke: dolžnikom ni treba vrniti denarja

Ameriška banka JPMorgan Chase v svoji kanadski podružnici ukinja poslovanje s kreditnimi karticami. Ob tem so vsem kanadskim komitentom, ki so lastniki kreditnih kartic banke Chase, odpisali dolgove.

Banka JPMorgan Chase se je na ukinitev svojih kreditnih kartic v Kanadi začela pripravljati pred dvema letoma, ko so prenehali sprejemati vloge za izdelavo novih kartic. Marca lani so nato blokirali plačila s kreditnimi karticami, sprejemali so le še poplačila dolgov.

Pred nekaj dnevi so se na spletu pojavile trditve, da je banka JPMorgan Chase vsem, ki še niso vrnili vsega denarja, dolg preprosto odpisala.

Pri odpisu dolgov ne gre samo za nizke zneske. Nekaterim komitentom bo banka JPMorgan Chase odpisala tudi po več tisoč evrov dolga. Foto: Reuters

To je predstavnica banke v petek potrdila za ameriški medij The New York Times. Za odpis dolgov so se v banki JPMorgan Chase odločili zato, da bi dokončno končali postopek odhoda s kanadskega trga, kar zadeva poslovanje s kreditnimi karticami.

Kot še poroča The New York Times, gre za izredno nenavadno potezo, ki se v svetu bančništva najverjetneje ni zgodila še nikoli.

