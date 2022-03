Kate se spet spogleduje z drugim udeležencem šova #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled, ki bo na sporedu ob 21.uri, so bodo pari ponovno družili na skupni večerji, kjer bo Andraž spet opazil, da mu Kate namenja veliko pozornosti. Kaj bo na to rekel njen izbranec Sandi?

Na skupni večerji parov so udeleženci Poroke na prvi pogled veliko pozornosti namenili Kate in Sandiju, ki le s težavo najdeta skupni jezik. Izpostavili so dejstvo, da nikoli skupaj ne pripravljata hrane, kar po mnenju večine za njun odnos ni dobro.

Kate je povedala, kaj kuha, kako se prehranjuje in da hujša. To je tudi razlog, da redno obiskuje fitnes. Janko je nato izpostavil, da bi ji pri tem lahko pomagal Andraž, nad čimer je bila Kate navdušena: "Z veseljem bi ga vzela."

"Danes sem imel občutek, da je bila Kate preveč osredotočena name, in ne na svojega moža ter preostale," pa je njeno vedenje pokomentiral Andraž, ki je prepričan, da to še bolj otežuje njegova prizadevanja, da bi izboljšal svojo zvezo s Sanelo. Več v zgornjem videu.

Kako se bo razpletla nocojšnja večerja parov, ki bo izredno razburljiva, lahko preverite v oddaji Poroka na prvi pogled.

