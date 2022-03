Nepričakovano: Kate si je začela dopisovati z drugim udeležencem šova #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, je Andraž razkril, da mu je prek telefonskih sporočil začela pisati Kate, ki si želi, da bi se srečala na skrivaj in da bi v šovu naredili menjavo parov.

Kate, ki je sicer poročena s Sandijem, je začela pisati Andražu, ta se je v oddaji poročil s Sanelo. Odnos med obema mladoporočenima paroma sicer ni rožnat, je pa Andraž priznal, da mu izboljšavo položaja Kate le otežuje.

"Kate mi je začela pisati in od takrat si z njo dopisujeva. Pobudnik te komunikacije je bila Kate. Hoče me videti in biti z mano, ampak ji dajem vedeti, da to ne gre v pravo smer. Zdi se mi v redu in z njo imam dober odnos, ampak meni ni do tega. Ne vem, kako si ona predstavlja vse skupaj, ker smo ne nazadnje poročeni," je pojasnil Andraž.

Andraž je nato dodal še: "Kate bi se rada z menoj srečevala na skrivaj. Jaz pa ji dam večkrat vedeti, da se ne smeva in da to ni v redu. Ona bi rada naredila menjavo, meni pa se to ne zdi normalno. Že tako imava s Sanelo težek in napet položaj, potem pa mi ga otežuje še Kate." Več v zgornjem videu.

