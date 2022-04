Špela Grošelj o sokomentatorjih: Vsi smo malo odbiti

Izjemno priljubljenemu ljubezenskemu eksperimentu Poroka na prvi pogled se bo že nocoj ob 20.45 pridružila tudi komentatorska oddaja Poroka na drugi pogled. Pregled in komentar vrhuncev eksperimenta bo vodila Špela Grošelj, ki se ji bosta na komentatorskih stolčkih pridružila Tanja Kocman in Milan Gačanovič - Gacho. "Vsi smo malo odbiti in smeha ne bo manjkalo," obljublja Špela Grošelj.

V ljubezenskem eksperimentu Poroka na prvi pogled je za nami nekaj razburljivih delov, pari so se znova srečali na ceremoniji zaobljub, spoznali pa smo tudi povsem nov par in spremljali še eno poroko. Vrhunce ljubezenskega eksperimenta bomo od zdaj pod drobnogled postavili tudi v komentatorski oddaji Poroka na drugi pogled, ki jo bo vodila Špela Grošelj, na komentatorskih stolčkih pa se ji bosta v studiu pridružila stand-up komičarka in radijska voditeljica Tanja Kocman ter oblikovalec in vizažist Milan Gačanovič - Gacho.

S kavča pred kamere

"V Poroki na drugi pogled lahko pričakujete naš pogled na udeležence, pare, na njihove prigode in dogajanje, pa tudi kakšno osebno anekdoto iz naših življenj," pravi Špela Grošelj in zatrjuje, da zabave in spontanosti ne bo manjkalo, saj bodo "oddajo komentirali tako, kot bi jih pokomentirali doma na kavču".

Voditeljica s sokomentatorjema sodeluje prvič, a so se takoj ujeli: "Gacha sem spoznala na prvem snemanju, s Tanjo pa sva se prav tako prvič videli takrat, čeprav sva si že prej pogosto pisali prek Instagrama, zato sem se, priznam, malo bala, kako nam bo šlo. Ampak mi je bilo hitro jasno, da bomo fina ekipa, da smo vsi malo 'odbiti' in da smeha ne bo manjkalo."

Kateri je Špelin najljubši par?

Špela ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled spremlja že od samega začetka, saj jo je – tako kot številne gledalce – zelo pritegnil. "V oddaji so me presenetili nekateri posamezniki – eni pozitivno, drugi negativno," pravi in dodaja, da se je do zdaj v ljubezenskem eksperimentu zgodilo že kar nekaj res opaznih trenutkov, kot je prvi klik med Domnom in Nino, prvi "odhajam", pa tudi Katine spletke. V nadaljevanju sezone Špela pričakuje še kar nekaj takšnih trenutkov, svojega najljubšega para pa ne razkrije: "To bom prihranila za oddajo."

Ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled je na Planetu od ponedeljka do srede ob 21. uri, komentatorska oddaja pa sledi v četrtek ob 20.45, prvič že nocoj.

