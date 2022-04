Kate predlagala menjavo parov: tako ji je odgovoril Andraž #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, sta se končno v živo sestala Kate in Andraž. Kate je želela Andraža pregovoriti v zamenjavo parov.

Po izletu na Rogli je Kate dobila prav posebno povabilo od Andraža. "Zdaj, ko si mi toliko pisala, je po mojem čas, da se vidiva. No, saj sem imel občutek, da si me tudi ti želela videti," je povedal Andraž. Kate mu je takoj suvereno priznala, da je res tako, nato pa ga je vprašala, ali je tudi on podobnih misli.

"Poglej. To, kar sva si pisala, mislim, da ni prav. Mi smo se namreč poročili, vsak ima svoj par in menim, da morava malo prekiniti te stike. Vseeno je prav, da se posvečamo svojemu paru," je svoje mnenje povedal Andraž.

Kate ga je vprašala, ali s Sanelo uživa in ali je z njo srečen. Andraž ji je priznal, da ne, enako pa mu je povedala tudi Kate zase. "Če hočeš stran, je tudi možnost, da se pare zamenja. Saj je tudi Sandi zadnjič rekel, da bi se imel bolje s Sanelo," je vztrajala Kate.

Andraž ni bil preveč odločen, vseeno je poudaril, da se mu to ne zdi normalno. Kate ga je še enkrat povprašala, ali si želi, da bi pare zamenjali. "O tem do zdaj še nisem razmišljal, ker se mi ne zdi primerno. Že to, da komunicirava, ni v redu."

Kate je nato Andraža še naprej nagovarjala k menjavi, poudarila pa je tudi, da sta si z Andražem zelo podobna v vseh pogledih. Andraž se je sicer strinjal, vseeno pa poudaril: "Dokler ne živiva skupaj, ne veva, kako bi bilo."

"Kate meni, da imava ogromno skupnih stvari in da res spadava skupaj, ampak jaz tega ne vidim tako," je ob koncu pogovora povedal Andraž. Več v zgornjem videu.

Poroko na prvi pogled si lahko na Planetu ogledate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Nocoj ob 20.45 si boste lahko prvič ogledali še komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled.

Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si. Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.