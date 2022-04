Kate ima dovolj Sandijevega pritoževanja: Zaslužim si več #video

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, smo bili lahko priča novemu prepiru med Kate in Sandijem. Sandi je namreč izpostavil, da se počuti osamljenega, ko Kate ni doma, ona pa mu je odgovorila, da ima kot poslovna ženska veliko obveznosti.

Kate in Sandi skupnega jezika navkljub nasvetom strokovnjakov še nista našla. "S teboj bi rad preživel kakšno urico. Rad bi šel s teboj na kavo ali pa na sprehod. To si želim, in ubija me, da sem sam tukaj in da sam hodim po Ljubljani. Jaz Ljubljane ne poznam," je pogovor načel Sandi.

"Včeraj sva šla skupaj na Šmarno goro. Sem ga zapeljala in se mu opravičila, ker bo moral biti nekaj časa sam, saj sem morala namreč nujno urediti neke svoje zadeve v salonu, potem pa sem mu povedala, da pridem, ko bom končala. Zjutraj pa se je začel prepir," pa je o vzrokih za napeto vzdušje med njima spregovorila Kate.

Kate je namreč po vseh opravkih potrebovala odklop in šla sama v savno. "Sem človek, ki ga zelo prizadene to, da je sam v nekem tujem stanovanju, saj si želim družbe. Tako da res ne razumem, zakaj Kate ne želi kakšne ure preživeti z mano," je potarnal Sandi, Kate pa je rekla, da ne ve več, kaj naj stori: "Težko ga poslušam, ker neprestano nekaj kritizira. Polno glavo ga imam, res."

Sandi je nato izpostavil, da se je sam na Šmarni gori počutil izdanega, vseeno pa se še vedno trudi, da bi več časa preživela skupaj, čeprav podobne želje pri Kate še ni opazil.

"Zaslužim si več. Zaslužim si normalnega moškega, ki me razume, da si moram vzeti čas zase in da me mora malo počakati," pa je svoj pogled na situacijo podala Kate. Sandiju se zdi, da gre pri tem le za izgovore. "Mislim, da bi si človek za sočloveka moral vzeti čas. Če ima človek vsaj kanček volje, lahko spremeni marsikaj. Glede na to, da sem jaz stopil korak nazaj, mislim, da bi morala tudi ona prisluhniti in sodelovati." Več v zgornjem videu.

