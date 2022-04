Nina ogorčena: To je zame poden, jaz res ne odobravam takšnih žensk #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Poroka na prvi pogled so se pari srečali na drugi ceremoniji in razkrili ali želijo nadaljevati eksperiment. Še pred tem pa je Nino razburilo razkritje Domena, da naj bi Kate osvajala njegovega izbranca.

Preden sta se odpravila na ceremonijo zaobljub, je Domen Nini povedal, da se je Kate po skupni večerji parov odkrit spogledovala z njim. Nina je bila nad novico ogorčena.

"Kakšna lisica. Prav ne morem verjeti. Vseskozi se dela prijazno, pozitivno in govori, da moramo biti dobri, da bo vse lepo na tem svetu. Potem pa se meče za vezanimi moškimi. To je pa prav podlo.« Domen je nato izpostavil, da mu je Kate sicer rekla, da je za njiju dva z Nino vesela, ampak da je brž sprevidel njene skrite namene.

Nino je nato podrobneje zanimalo, če je Kate Domna dejansko osvajala ali je šlo samo za govoričenje. "Ne vem, jaz sem to gotovo vzel za osvajanje. Če ti ženska reče nekaj takšnega, si ji verjetno všeč," je povedal Domen. Nina s tem odgovorom ni bila najbolj zadovoljna in dodala, da je dobila podobne informacije o Kate tudi s strani drugih kandidatk v šovu.

"To je zame poden. Jaz res ne odobravam takšnih žensk in jih prav ne maram. Če je nekdo vezan, je vezan, kaj se potem siliš vmes?" je dejala razburjena in dodala, da Domen ni nek mlad kriptomilijonar, ki ga Kate išče, zato verjame, da bo kmalu opustila zanimanje zanj. Več v zgornjem videu.

