Kate je Saneli razkrila, kakšen je Sandi v resnici #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so mladoporočenci na drugi skupni večerji pod drobnogled vzeli zvezo med Sandijem in Kate. Kate je bila deležna kar nekaj očitkov, na katere ni imela pravih odgovorov, zato jo je Sanela povabila na zasebni pogovor.