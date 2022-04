Kate naj bi osvajala že tretjega ženina v šovu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki bo na Planetu nocoj ob 21. uri, je še eden od udeležencev šova povedal, da naj bi ga Kate osvajala in celo dejala, da je zanjo popoln moški.

V prejšnji epizodi šova Poroka na prvi pogled smo pare lahko spremljali na drugi skupni večerji, na kateri sta manjkala Aleksandar in Katja, ki sta se pred tem odločila zapustiti eksperiment.

Kaže, da je bilo tudi po koncu druženja parov dogajanje zelo pestro. Domen je namreč razkril, da ga je po večerji ogovorila Kate, ki je sicer poročena s Sandijem, in ga začela osvajati. To je po Anžetu in Andražu že tretji udeleženec šova, ki naj bi ga Kate osvajala.

"Ko smo stali zunaj, je bila zraven mene Sandijeva Kate. Začela mi je govoriti, da bi ona imela takšnega moškega, kot sem jaz. 'Ti si meni vizualno všeč, si zgovoren in cel popoln.' Samo ona ne ve, da jaz nimam tistega, kar ona hoče, ker še vedno živim pri mamici doma," se je pošalil Domen in s kretnjo je nakazal, da misli na tisto, kar ima pod palcem. Več v zgornjem videu.

Kate

Kako se bo na to odzvala Domnova žena Nina in kako bo to vplivalo na dogajanje na drugi ceremoniji zaobljub, na kateri bodo udeleženci razkrili, ali še želijo vztrajati v eksperimentu, izveste v nocojšnji oddaji.

Poroko na prvi pogled lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri na Planetu. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.