Tako je Domen svojo ženo spravil v zadrego #video

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, smo lahko Nino in Domena spremljali na prav posebni dogodivščini. Šla sta namreč jahat.

Med pripravo konj je Nina zelo uživala, ko pa se je enkrat usedla v sedlo, se je njeno veselje končalo. "Zelo rada skrbim za druge, kar se je mogoče tudi videlo med česanjem konja. Res mi ustreza, da za nekoga skrbim in mu nudim neko toplino. Čeprav Domen misli, da nisem nežna, in da meni to ne gre od rok, v nežnosti zelo uživam. On pa si je ustvaril neko sliko, da je pri meni vse grobo in grozno, ampak ne. Jaz sem zelo rada nežna."

Zatem je prišel čas, ko sta mladoporočenca sedla na konja. Nina v sedlu ni bila ravno najbolj sproščena. "Še pred poroko nisem bila tako živčna," je priznala. Tudi Domen je opazil, da se zelo trese. "Takšnega izraza na njenem obrazu še nisem videl. Niti tega, da v kakšni stvari ni suverena."

Preden sta začela jahati, je Nina Domnu rekla, da jo mora peljati na pijačo, ker se bo moral nujno oddolžiti za to dogodivščino. Kmalu nato je ugotovila, da bi bilo bolje, če bi že prej spila kakšen kozarec.

Domen ni mogel iz svoje kože in se je hudomušno pošalil: "Saj tebi gre jahanje. Jaz vem, da ti gre," je povedal v šali in svojo izbranko spravil v zadrego. Več v zgornjem videu.

