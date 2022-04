Spoznajte novo udeleženko šova Poroka na prvi pogled Danico #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so strokovnjaki v eksperiment povabili še en par. V eksperiment je vstopila 43-letna Danica, ki je v življenju že izkusila pravo ljubezen, zato izbranca, ki so ji ga namenili strokovnjaki, čaka težka naloga.

Danica se je že zelo mlada poročila z ljubeznijo svojega življenja. Nesrečen dogodek pa je pripeljal do tega, da je ovdovela in tako postala mati samohranilka z dvema otrokoma, ki ji v življenju pomenita največ.

"Jaz jima pravim moja dva knedeljčka. Učim se od njiju, onadva pa se učita od mene. Lahko pa rečem, da smo srečna družinica. Nasmejani, iskreni in zadovoljni z življenjem, nikoli nam ni dolgčas," je povedala Danica in dodala, da v svojem življenju nedvomno ni osamljena, saj ima dva otroka, živali in ožji krog prijateljev.

"Samska sem že štiri leta, lahko pa rečem, da imam za seboj čudovit zakon. Imela sem moža, s katerim sva se res imela brezpogojno rada. Pred štirimi leti pa se nam je zgodila tragedija in moj mož je umrl." Danica je priznala, da je najbolj grozno obdobje sledilo po moževi smrti, saj so ona in otroci izredno trpeli. "Boj, ki smo ga vložili drug v drugega, da smo danes lahko srečni, ni bil lahek."

Strokovnjaki oddaje Poroka na prvi pogled so Danici izbrali 40-letnega Aleksandra.

Za novo kandidatko v eksperimentu je prava ljubezen tista, v kateri se partnerja spoštujeta ter sta obenem dobra prijatelja in ljubimca.

"Želim si predvsem, da je iskren, spoštljiv, ljubeč, nežen in družinski človek odprtega duha. Imel bo težko nalogo, ker jaz res vem, kako je imeti pravega partnerja. Mu pa dopuščam, da se mi s časom dokaže," je povedala Danica.

Poroko na prvi pogled si lahko na Planetu ogledate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.