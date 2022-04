V eksperiment Poroka na prvi pogled vstopata Danica in Aleksander #video

Nocoj v oddajo Poroka na prvi pogled vstopa nov par. Spoznali bomo Danico in Aleksandra, ki imata kar nekaj skupnih točk. Ali bo to dovolj za ljubezen, preverite v oddaji.

Danica prvi, da jo je privabila avstralska različica eksperimenta Poroka na prvi pogled. Še preden pa je vstopila v šov, pa je potrebovala dovoljenje dveh pomembnih ljudi. Sina in hčere. Sicer je bila v zakonu 10 let, pred štirimi leti in pol pa je postala vdova.

Aleksander je 40-letni Gorenjec, ki sicer že zadnjih 20 let živi v Ljubljani. Je ločen, ima dva otroka. Sin Leon ima 12 let, hči Lara Marie pa devet let. Oče jima je razložil, da gre za eksperiment, v katerem se neznanca poročita, potem pa ugotavljata, ali spadata skupaj. Bila sta seveda presenečena. A že otroci so njuna skupna točka. Oba imata za sabo že nekaj življenjskih izkušenj, zato imata tudi podobne vrednote. Spoštovanje in zaupanje obema veliko pomeni in pravita, da bosta tu začela graditi svoj odnos.

