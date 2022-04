Znana Slovenka razkrila: Splavu je sledila zaroka #video

V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko ujamete vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat o težki in čustveni temi pogovarjali z osebno trenerko in spletno vplivnico Paticijo Pangeršič, ki jo boste na Planetu lahko videli tudi v eni od prihajajočih epizod šova Poroka na prvi pogled. Tokrat pa je z Evo Cimbola spregovorila o svoji bolečini ob spontanem splavu.

Življenje znanih Slovenk ni vedno postlano z rožicami. Ko udari žalost, je hudo tudi pri njih in nič drugače ne velja za znano spletno vplivnico in športno trenerko Patricijo Pangeršič, ki je pred nekaj tedni doživela spontani splav. Evo Cimbola je v začetku intervjuja zanimalo, zakaj se je odločila javno spregovoriti o tem.

"Jaz sem zelo iskren človek, ki ne zna skrivati stvari. In meni je bilo med tem, ko se je to dogajalo, zelo težko. Nisem bila pri sebi, objaviti nisem mogla ničesar. Ob vsaki objavi, vezani na drugo temo, sem se potem zjokala. Videla sem, da sta mogoči rešitvi samo to, da ne objavim ničesar ali pa spregovorim o tem. Potem pa sem po pogovoru in branju uvidela, da je takih dogodkov veliko. Sicer sem to vedela že prej, ko pa se to zgodi tebi, to doživljaš na povsem drugi ravni," je zaupala Evi, dodala pa:

"Ravno zato sem se odločila spregovoriti o tem, ker vem, da bo tistim, ki so šli ali pa trenutno gredo skozi to, malo lažje." Evo Cimbola je nato zanimalo, kakšen je bil njen začetek nosečnosti. Patricija je razkrila: "Vse je bilo normalno. Jaz imam zelo dobro ginekologinjo, ki sem jo obiskala v šestem tednu, zato sem dobila tudi materinsko knjižico. Po tem sem začela končno dojemati, da je to to, nato pa se je pojavila prva krvavitev in tolažba ginekologinje, ko je še videla utrip in mi je rekla, da je to normalno za večino deklet. Zato sem sama sebi dejala, da bo vse v redu, ampak vseeno je bil strah v meni prisoten. Krvavitve so se stopnjevale, ko pa sem slišala, da ni več utripa, se mi je porušil cel svet."

V intervjuju je zaupala tudi, kaj ji je pri celotni izkušnji najtežje: "Za okolico mi je bilo čisto vseeno. Pomembno mi je bilo samo to, kako bova midva (s partnerjem) to sprejela. Tega si namreč želiš in se veseliš, ko pa pride takšen šok, me je najbolj skrbelo to, kako ga prebroditi. Hvala bogu pa imam partnerja, ki ga res lahko samo z lupo iščeš, zato sva šla prek tega zelo dobro in se o vsem pogovorila."

Patricija je nato dodala: "Moja objava, ki sem jo delila z vsemi, ni bila niti malo namenjena temu, da mi sledilci pišejo sporočila, kako sem 'uboga', ker ko dobim takšno sporočilo, se zjokam še trikrat bolj, kljub temu, da se mi je to zgodilo že pred nekaj časa. Napiši mi raje, da se ti je zgodilo enako, ampak glavo gor, zdaj imam doma dva sončka."

Eva Cimbola pa je nato pogovor preusmerila na lepšo temo, saj je Patricijo povprašala o poroki, ki je nastopila po 12 skupnih letih s partnerjem. "Zdaj sem si očitno zaslužila," je nasmejano dejala Patricija, ki tega sploh ni pričakovala.

"Pri mojem sem videla, da me bo zaročil ali na nekem potovanju ali pa na obletnico. In glede na vse dogodke, ki so se dogajali pred najinim oddihom (splav), jaz tudi pomislila nisem na vse to. Za dodatek pa sem bila še prepričana, da bom jaz vedela, kdaj bo moj partner to želel storiti, poznam ga namreč že 12 let in prepričana sem bila, da mi tega ne bo mogel skriti," je pojasnila Patricija, dodala pa še: "Ampak moj senzor je zatajil, zato je bilo še toliko lepše in še večji šok."

Patricijo Pangeršič boste na Planetu lahko videli tudi v eni od prihajajočih epizod Poroke na prvi pogled, ki jo sicer lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21 uri. Tam bo z bolj veselimi vsebinami priskočila na pomoč Kate in Sandiju. Kako? Ostanite na trnih in spremljajte Poroko na prvi pogled.

Oddajo Planet Vau pa lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20. Šov Poroka na prvi pogled pa od ponedeljka do srede ob 21.00. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.