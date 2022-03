Treba se je potruditi, da ne zapademo v apatijo in depresijo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dobrodelni VIP Milijonar ob ponedeljkih in torkih ob 19.45 na Planetu. Nocoj bosta z nami Gloria Kotnik in Tim Mastnak.

Voditelj Jure Godler je velik zagovornik tega, da lahko vsak oziroma bi moral vsak pomagati v trenutnih časih. Izkupiček, ki ga bodo zbrali znani obrazi v oddajah Milijonar, bo šel v dobrodelne namene, za Ukrajino. V kvizu to lahko naredimo z dobro voljo, z znanjem, pogumom in umom, poudarja voditelj.

Tudi gledalci lahko pomagate in darujete. V sodelovanju s Slovensko karitas lahko to storite na dva načina: pošljete besedilno sporočilo KARITAS5 ali KARITAS10 na številko 1919 in tako prispevate želeni znesek.

Treba se je res potruditi, da pomagamo drug drugemu, da ne zapademo v popolno apatijo in v popolno depresijo, pravi Jure. To smo doživljali že zadnji dve leti, tega je bilo dovolj, zato poziva vse, da zdaj stopimo spet skupaj.

Ne zamudite dobrodelnega Milijonarja ob ponedeljkih in torkih ob 19.45 na Planetu.

