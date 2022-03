Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prvi oddaji sta moči za dober namen združila nekdanja smučarka in dobitnica olimpijske kolajne Alenka Dovžan in pevec priljubljene glasbene skupine Siddharta Tomi Meglič. Pravilno sta odgovorila na deset vprašanj in tako zbrala 2.500 evrov. Nad njunim dosežkom je bil navdušen tudi voditelj Jure Godler.

V Milijonarju denarna sredstva za pomoč Ukrajini zbirajo v sodelovanju s Karitasom, zato so v studiu gostili tudi Jano Lampe, ki je vodja mednarodne pomoči pri Slovenski karitas.

"Moram povedati, da je Slovenija zelo solidarna. Doslej smo na Slovenski karitas zbrali že več kot milijon dvesto tisoč evrov s pomočjo posameznih donacij. Odzivajo se številni posamezniki in tudi mnoga slovenska podjetja, že prek štirideset se jih je odzvalo. Donirajo denarna sredstva in tudi materialno pomoč. V Ukrajini je zdaj vse dobrodošlo. Mi posredujemo sredstva prek svoje mednarodne mreže, hkrati pa pošiljamo tudi materialno pomoč," je med drugim povedala Jana Lampe o dobrodelni akciji, pri kateri lahko sodelujejo tudi gledalci Milijonarja.

S poslanim SMS-sporočilom KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919 lahko namreč darujejo pet ali deset evrov.

Gloria Kotnik in Tim Mastnak Foto: Ana Kovač

Že nocoj se bodo na vročem stolu pomerili naslednji znani pari. Najprej bo Jure Godler v kvizu gostil junaka z nedavnih zimskih olimpijskih iger, deskarja Glorio Kotnik in Tima Mastnaka, nato pa bosta na vroči stol sedla še glasbenika Omar Naber in Matjaž Jelen.

Matjaž Jelen in Omar Naber Foto: Ana Kovač

Milijonar je na sporedu ob ponedeljkih in torkih ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

