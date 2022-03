To je Jure Godler storil prvič in poskrbel za veliko presenečenje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kviz Milijonar je spet dobrodelen, zato se na vročem stolu merijo znani obrazi v parih, njihov izkupiček pa bo namenjen pomoči za Ukrajino. Nocoj bosta na vroči stol sedla deskarja Tim Mastnak in Gloria Kotnik, za nepričakovan dogodek v oddaji pa je poskrbel Jure Godler, ko se je športnikoma pr i enem od vprašanj zataknilo.

Ker je izkupiček oddaje namenjen v dober namen, tudi Jure Godler tekmovalcem rad priskoči na pomoč, kolikor le lahko. Ko se je dobitnikoma olimpijskih kolajn pri enem od vprašanj malce zataknilo, je voditelj predlagal, da uporabita obliko pomoči klic v sili, s čimer sta se, čeprav ne povsem prepričana, strinjala. "Ampak, če smem, moj klic," je dejal Godler, kar se je tekmovalcem zdela še boljša ideja.

Voditelj je nato ostal skrivnosten, dokler se na drugi strani ni oglasil znan glas in razkril, da to ni nihče drug kot pevec skupine Siddharta Tomi Meglič. Tekmovalca sta bila presenečena, saj si bolj primerne osebe, ki bi jima pomagal pri vprašanju ne bi mogla zamisliti. Tomi se je sicer tudi sam včeraj preizkusil v Milijonarju in v paru z Alenko Dovžan zbral 2500 evrov. Več v zgornjem videu.

Kako se je vse skupaj razpletlo in koliko sta srebrni in bronasta v deskanju na snegu z zadnjih zimskih olimpijskih iger zbrala za Ukrajino, preverite v nocojšnji oddaji.

Pomagajo lahko tudi gledalci

Za Ukrajino bodo lahko darovali tudi gledalci kviza Milijonar. S poslanim SMS-sporočilom KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919 bodo darovali pet evrov ali deset evrov za pomoč Ukrajini.

