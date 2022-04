To je prvi par, ki je v finalu v prvem poskusu ugotovil starost neznanca #video

V kvizu Leta štejejo sta se nazadnje v ugibanju let neznancev pomerila Tina Gorenjak in Arnej Ivkovič. Uspešno medsebojno sodelovanje sta dokazala že pri izvedi Tinine avtorske komedije Večno samska, dodatno pa sta jo potrdila tudi v oddaji Leta štejejo, saj sta postala prvi par, ki je starost neznanca v finalu ugotovil v prvem poskusu.

Zadnja sta se v pripisovanju starosti v kvizu Leta štejejo preizkusila Tina Gorenjak in Arnej Ivkovič. Gosta sta v oddaji razkrila, da skupaj blestita na odru Tinine avtorske komedije Večno samska, izjemno medsebojno povezanost pa je par dokazal tudi v oddaji Leta štejejo. Med oddajo sta se precej dobro izkazala pri vseh ugibanjih, pred finalom pa sta zadnji neznanki prisodila tri leta premalo, s čimer sta izgubila 3.600 evrov.

V finale sta se tako podala s 6.600 evri. Tina in Arnej sta kot prva tekmovalca v oddaji Leta štejejo v finalu starost sedme neznanke ugotovila v prvem poskusu. Čeprav sta se skozi oddajo kar bojevala z ugotavljanjem let neznancev in neznank ter je Tina ves čas lezla pod mizo z gumbom, sta leta neznanke Irine ugotovila v prvem poskusu in domov odnesla kar 6.800 evrov, kar je do zdaj rekord oddaje Leta štejejo.

Par se očitno odlično ujame na poslovnem in zabavnejšem področju. Njuno pristno veselje ob dosežku si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku.

